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हिंदी न्यूज़बिजनेसSpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स

SpiceJet से सफर करने वाले ध्यान दें! रोज कैंसिल हो रहे 25-30 फ्लाइट्स

अगर आप SpiceJet की फ्लाइट्स में सफर करते हैं, ये खबर आपके लिए अहम है. क्योंकि एयरलाइंस पर इस समय संकट हराया हुआ है. जिसके कारण हर रोज 25 से 30 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Nov 2026 04:19 PM (IST)
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देश की बजट एयरलाइन SpiceJet की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. आर्थिक संकट और विमानों की कमी के चलते एयरलाइन को रोजाना 15 से 20 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं. कंपनी के पास अब केवल 12 विमान ही बचे हैं. विमानों की कमी और भुगतान से जुड़ी परेशानियों का असर अब हवाई यात्रियों पर भी दिखाई देने लगा है.

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, SpiceJet इस समय गंभीर ऑपरेशनल और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है. एयरलाइन रोजाना करीब 65 उड़ानें संचालित करने का शेड्यूल रखती है, लेकिन इनमें से कई उड़ानें रद्द हो रही हैं. इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्रियों को फ्लाइट के समय में बदलाव और देरी जैसी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं.

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क्या है परेशानी की बड़ी वजह?
एयरलाइन की परेशानी की एक बड़ी वजह बकाया भुगतान बताया जा रहा है. कंपनी पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों, तेल कंपनियों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देने वाली एजेंसियों का पैसा बकाया है. भुगतान नहीं होने के कारण तीन विमान जमीन पर खड़े हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. बताया जा रहा है कि कंपनी को कई जरूरी सेवाओं के लिए पहले ही भुगतान करना पड़ रहा है. इससे उसकी रोजमर्रा की उड़ानों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है.

कर्मचारियों की सैलरी में भी देरी
SpiceJet की आर्थिक स्थिति का असर कर्मचारियों पर भी पड़ने की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को जून 2026 से वेतन मिलने में देरी हो रही है. इससे कंपनी के अंदर भी चिंता बढ़ गई है. लगातार आर्थिक दबाव के कारण एयरलाइन के लिए अपने कामकाज को सामान्य रखना मुश्किल होता जा रहा है.

यात्रियों को होगी परेशानी?
विमानों की संख्या कम होने और उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को आखिरी समय में परेशानी उठानी पड़ सकती है. ऐसे में SpiceJet से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. एयरलाइन की ओर से फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में रीबुकिंग और रिफंड से जुड़ी जानकारी भी समय पर लेनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: Explained: देश की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर घमासान, एयरलाइंस नाराज, क्या है विवाद?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
SpiceJet Airlines
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