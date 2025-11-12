भारत में OpenAI की एंट्री, इस जगह पर खोला अपना पहला ऑफिस, जानें कंपनी की योजना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OpenAI First Office in India: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बोलबाला आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. एआई की मदद से लोग आज अपना काम पहले से ज्यादा तेज गति से कर पा रहे हैं. एआई भी खुद को हर दिन डेवलप कर रही है. एआई की दुनिया की जानी मानी कंपनी ओपनएआई ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला है. कंपनी ने दिल्ली में 50 सीटर की क्षमता वाली ऑफिस स्पेस को लीज पर लिया है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रीमियम वर्कस्पेस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी कॉरपोरेटएज के साथ ओपनएआई ने यह लीज समझौता किया है. ओपनएआई चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी है. ओपनएआई ने इस साल अगस्त के महीने में भारत में अपना ऑफिस खोलने की घोषणा की थी. इसके तहत ही कंपनी ने दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला है.

क्या है कंपनी की योजना?

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अगस्त में जानकारी दी थी कि, कंपनी भारत में अपना ऑफिस खोलने क योजना बना रही है. ताकि एआई को भारत के लिए और अधिक विकसित किया जा सके. साथ ही इस विकास में भारत को ध्यान में रखकर एआई विकसित करने की बात भी उन्होंने कही थी.

साथ ही उन्होंने कहा था कि, कंपनी भारत में निवेश करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित है. ओपनएआई भारत सरकार, बिजनेस और दूसरे डेवलपर्स के साथ काम करने की योजना बना रही है.

कहां खुला ओपनएआई का ऑफिस?

ओपनएआई का भारत में पहला ऑफिस दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नारौजी नगर में खुला है. जिसमें 42,000 वर्गफुट का प्रीमियम ऑफिस स्पेस मौजूद है. इसमें 5 हाई-टेक मीटिंग रूम, करीब 500 वर्कस्टेशन और दूसरी अन्य सुविधाएं मौजूद है.

भारत है सबसे बड़ा बाजार

ओपनएआई के लिए भारत का बाजार बहुत महत्वपूर्ण है. यूजर्स की संख्या के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है. साथ ही चैटजीपीटी यूज करने में भारत के स्टूडेंट दुनिया में सबसे आगे हैं.

