Groww की शेयर बाजार में धमाकेदार डेब्यू, प्रीमियम पर हुई लिस्ट, निवेशकों को हुआ तगड़ा फायदा

Groww IPO Listing: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 12 नवंबर को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन स्टॉकब्रोकिंग कंपनी ग्रो का आईपीओ लॉन्च हो गया. शेयर बाजार में कंपनी के शेयर प्रीमियम पर लिस्ट हुए. बीएसई पर कंपनी के शेयर 114 रुपए पर लिस्ट हुए. कंपनी का आईपीओ अपने प्राइस अपर एंड से 14 रुपए अधिक पर लिस्ट हुआ. ग्रो ने कंपनी का अपर प्राइस एंड 100 रुपए तय किया था. वहीं एनएसई पर कंपनी 112 रुपए के प्रीमियम पर लिस्ट हुई.

बाजार जानकारों के अनुसार ग्रो का आईपीओ ग्रे मार्केट के अनुमान से आगे निकल गया. ग्रे मार्केट में ग्रो के नॉन लिस्टेड शेयर 105 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जो 5 रुपए की बढ़ोतरी को दिखा रहे थे. ग्रे मार्केट के मुकाबले कंपनी के शेयर दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजों में प्रीमियम पर लिस्ट हुए.

कंपनी के शेयर का ताजा हाल

बुधवार, 12 नवंबर करीब 11: 45 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 122.05 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो लगभग 8 रुपए या 7.06 प्रतिशत की उछाल को दिखाता है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी के शेयर 124.29 के हाई लेवल पर पहुंच थे. वहीं, शेयरों ने अपने निचले स्तर पर 112.02 रुपए को टच किया था.

वहीं, एनएसई पर भी कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा था. खबर लिखे जाने तक, कंपनी के शेयर 122.05 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो लगभग 10 रुपए की तेजी को दिखाता है. कंपनी के शेयर 124.39 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे.

कंपनी को मिला था अच्छा रिस्पांस

निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा जताते हुए, आईपीओ पर दांव लगाया था. कंपनी के आईपीओ को कुल मिलाकर करीब 18 गुना सब्सक्रिप्शन मिले थे. कंपनी को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) की कैटेगरी में 22 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NIIs) में 14.2 गुना और रिटेल निवेशकों की श्रेणी में 9.4 गुना आवेदन प्राप्त हुए थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

