हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसखत्म हुआ एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, 62 अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 25000 के पार

खत्म हुआ एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, 62 अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 25000 के पार

Muhurta Trading 2025: मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन दोपहर 2:45 बजे मामूली बढ़त के साथ खत्म हुआ. बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 परसेंट की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Oct 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

Muhurta Trading 2025: आज मंगलवार को BSE और NSE दोनों पर एक घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे शुरू हुआ. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स लगभग 300 अंक बढ़कर और NSE निफ्टी 25,900 के ऊपर खुला. हालांकि, इसके बाद बाजार में गिरावट आई. दोपहर 1:55 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 190 अंक बढ़कर 84,552.82 पर और एनएसई निफ्टी 63 अंक बढ़कर 25,900 के ऊपर 25,906.25 पर कारोबार कर रहा था. 

मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार 

एक घंटे बाद  दोपहर 2:45 बजे मामूली बढ़त के साथ बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन खत्म हुआ. इसी के साथ संवत 2082 की शुरुआत पॉजिटिव रही. कारोबार के आखिर में बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 परसेंट की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ. जबकि एनएसई निफ्टी भी 25.45 अंक या 0.01 परसेंट चढ़कर 25,850 के लेवल को पार कर गया.

मुनाफे में रहे ये शेयर 

निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले शेयरों में सिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर और एशियन पेंट्स शामिल रहे.सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जिनमें मेटल, मीडिया, एनर्जी, टेलीकॉम और हेल्थ केयर में 0.5 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.3 परसेंट और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. 

लंबे समय से चली आ रही परंपरा 

हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत दिवाली से होती है. इस दौरान एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाता है, जिस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है. यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. सबसे पहले 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में यह शुरू हुआ और बाद में 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में इसे आयोजित किया जाने लगा.

मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार को मिला सहारा

इस दौरान मजबूत ग्लोबल मार्केट संकेतों ने निवेशकों की धारणा को बल मिला. एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, शंघाई कंपोजिट में 1.36 परसेंट, हैंग सेंग में 0.77 परसेंट, कोस्पी में 0.24 परसेंट और निक्केई 225 में 0.15परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. पिछले सेशन में अमेरिकी बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए थे, जिससे भारतीय निवेशकों का विश्वास और बढ़ा.

 

ये भी पढ़ें:

iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से Apple के शेयर बने रॉकेट, 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचा मार्केट कैप 

Published at : 21 Oct 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Muhurta Trading Muhurta Trading 2025 Muhurta Trading Closing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget