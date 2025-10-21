खत्म हुआ एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, 62 अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 25000 के पार

Muhurta Trading 2025: आज मंगलवार को BSE और NSE दोनों पर एक घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे शुरू हुआ. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स लगभग 300 अंक बढ़कर और NSE निफ्टी 25,900 के ऊपर खुला. हालांकि, इसके बाद बाजार में गिरावट आई. दोपहर 1:55 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 190 अंक बढ़कर 84,552.82 पर और एनएसई निफ्टी 63 अंक बढ़कर 25,900 के ऊपर 25,906.25 पर कारोबार कर रहा था.

मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार

एक घंटे बाद दोपहर 2:45 बजे मामूली बढ़त के साथ बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन खत्म हुआ. इसी के साथ संवत 2082 की शुरुआत पॉजिटिव रही. कारोबार के आखिर में बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 परसेंट की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ. जबकि एनएसई निफ्टी भी 25.45 अंक या 0.01 परसेंट चढ़कर 25,850 के लेवल को पार कर गया.

मुनाफे में रहे ये शेयर

निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले शेयरों में सिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर और एशियन पेंट्स शामिल रहे.सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जिनमें मेटल, मीडिया, एनर्जी, टेलीकॉम और हेल्थ केयर में 0.5 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.3 परसेंट और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई.

लंबे समय से चली आ रही परंपरा

हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत दिवाली से होती है. इस दौरान एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाता है, जिस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है. यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. सबसे पहले 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में यह शुरू हुआ और बाद में 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में इसे आयोजित किया जाने लगा.

मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार को मिला सहारा

इस दौरान मजबूत ग्लोबल मार्केट संकेतों ने निवेशकों की धारणा को बल मिला. एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, शंघाई कंपोजिट में 1.36 परसेंट, हैंग सेंग में 0.77 परसेंट, कोस्पी में 0.24 परसेंट और निक्केई 225 में 0.15परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. पिछले सेशन में अमेरिकी बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए थे, जिससे भारतीय निवेशकों का विश्वास और बढ़ा.

