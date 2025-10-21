हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से Apple के शेयर बने रॉकेट, 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचा मार्केट कैप

Apple Shares Surge: ऐप्पल के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे आईफोन 17 (iPhone 17) की मजबूत डिमांड है. इसके चलते सोमवार को इसके शेयर 4.2 परसेंट उछलकर 262.9 डॉलर पर पहुंच गए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Apple Shares Surge: आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐप्पल (Apple)  के शेयर सोमवार को अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए. इसी के साथ कंपनी का वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ (करीब 352 करोड़) के करीब पहुंच गया है.

ऐप्पल के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे आईफोन 17 (iPhone 17) की मजबूत डिमांड है. इसके चलते सोमवार को इसके शेयर 4.2 परसेंट उछलकर 262.9 डॉलर पर पहुंच गए. इसी के साथ ऐप्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. इसका मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया (Nvidia) का मार्केट कैप इससे थोड़ा ज्यादा है. अभी तक 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब किसी का भी मार्केट कैप नहीं पहुंचा है. 

Apple के और बेहतर करने की उम्मीद

रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट की डेटा से खुलासा हुआ है कि iPhone 17 ने चीन और अमेरिका में अपने पहले सीरीज के मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया है. दोनों ही देशों में शुरुआती 10 दिनों में ही iPhone 16 सीरीज के मुकाबले इसकी 14 परसेंट से अधिक बिक्री दर्ज की गई.

आलम यह है कि मार्केट रिसर्च फर्म एवरकोर आईएसआई (Evercore ISI) ने इसके शेयर को अपनी टैक्टिकल आउटपरफॉर्म की लिस्ट में जोड् लिया क्योंकि ब्रोकरेज को उम्मीद है कि एप्पल अगले तीन महीनों में मार्केट में उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म करेगा और दिसंबर तिमाही में इसके नतीजे बेहतर आ सकते हैं. एवरकोर आईएसआई ने कहा "चीन में ऑनलाइन ऑर्डर के लॉन्च होने से दिसंबर तिमाही के लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं क्योंकि डिलीवरी के शुरुआती आंकड़ों से मजबूत डिमांड का पता लग रहा है."

टैरिफ से ऐप्पल को झटका

ऐप्पल ने सितंबर में नए आईफोन के अपग्रेडेड सीरीज को लॉन्च किया. हालांकि, टैरिफ को लेकर टेंशन के बीच भी कंपनी ने कीमत को स्थिर रखा. इसका असर इसकी बिक्री पर दिखा. हालांकि, इस साल की शुरुआत से ऐप्पल के शेयर दबाव में हैं. इसकी वजह अमेरिकी टैरिफ है. अमेरिका ने चीन पर भी भारी-भरकम टैरिफ लगाया है और चीन ऐप्पल का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है. अगस्त से कंपनी के शेयरों में मामूली तेजी आई, लेकिन अब आईफोन 17 की दमदार बिक्री के साथ ऐप्पल के शेयर दहाड़ रहे हैं.

 

कंपनी की दिवाली गिफ्ट देख फटी की फटी रह गई आंखें, बॉस की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग 

21 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Apple Market Cap Apple IPhone 17 Apple Shares
