AI की दुनिया का किंग फंसा, हुआंग पर Nvidia बोर्ड ने दिए जांच के आदेश

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों दो खास वजह से चर्चा में हैं. एक तरफ उनके चीन से जुड़े कथित संपर्क और जासूसी गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़ी एक बात स्वीकार की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए Nvidia के बोर्ड ने हुआंग के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है.

ये मामला सिर्फ एक कंपनी के CEO का ही नहीं है. Nvidia के चिप आज दुनिया के AI कारोबार की रीढ़ बन चुके हैं. ऐसे में कंपनी के पर उठे सवालों का असर अमेरिका की तकनीकी सुरक्षा और चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ सकता है. यहां से जानिए पूरा मामला क्या है और क्या हुआंग अब सीईओ पद से हटा दिए जाएंगे?

क्या है मामला?

Nvidia के बोर्ड ने 8 नवंबर को जारी बयान में कहा कि कंपनी के संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग किसी विदेशी खुफिया गतिविधि का निशाना बने हो सकते हैं. इसी रिपोर्टिंग के बाद बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों की चिंता एलिस हुआंग नाम की एक महिला को लेकर है. वो सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में वरिष्ठ पद पर रह चुकी हैं. बताया गया है कि जेनसन हुआंग और एलिस के बीच करीबी संबंध थे.

अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को कथित तौर पर संदेह रहा है कि एलिस चीन के लिए सूचनाएं जुटा रही थीं. कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने चीन तक ऐसे AI चिप पहुंचाने में मदद की हो सकती है, जिनके निर्यात पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है. वैसे ये सारे अभी आरोप हैं, जांच में अभी कुछ साबित नहीं हुआ है.

हुआंग ने पत्र में क्या कहा?

जांच की खबर के साथ ही जेनसन हुआंग का निजी जीवन भी चर्चा में आ गया है. उन्होंने Nvidia के कर्मचारियों को लिखे एक संदेश में स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे. उन्होंने कहा कि उनके इस कदम से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा है और इसके लिए कोई बहाना नहीं है. हुआंग ने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए परिवार और सहयोगियों से माफी मांगी है.

क्या CEO पद से हटेंगे जेनसन?

फिलहाल ऐसा नहीं कहा गया है कि जेनसन हुआंग को CEO पद से हटाया जा रहा है. Nvidia ने साफ किया है कि वो कंपनी का नेतृत्व जारी रखेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे. बोर्ड ने ये भी कहा है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे माना जाए कि Nvidia के गोपनीय राज या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग का बचाव किया है. उन्होंने उन्हें सम्मानित व्यक्ति बताया है और उम्मीद जताई कि मामला ठीक हो जाएगा. वहीं, अमेरिकी संसद की कुछ समितियों ने भी Megaspeed और एलिस हुआंग के साथ उनके संपर्कों को लेकर हुआंग से जानकारी मांगी है.

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