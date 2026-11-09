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हिंदी न्यूज़बिजनेसLoan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI

Loan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI

IRDAI के इंश्योरेंस कमीशन घटाने के प्रस्ताव के बाद NBFC कंपनियां लोन की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. आइये जानते हैं कि इससे आपके होम लोन और EMI पर क्या असर पड़ने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Nov 2026 08:17 AM (IST)
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अगर आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC से होम लोन, पर्सनल लोन या कोई दूसरा कर्ज लिया है या लेने वाले हैं तो आने वाले दिनों में आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. दरअसल, NBFC कंपनियां लोन की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं.

इसकी वजह ये है कि इंश्योरेंस बेचकर होने वाली उनकी कमाई पर लगाम लग सकती है. ऐसे में कंपनियां अपनी कमाई में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही हैं. अब इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कम कीमत वाले घरों के लिए लोन लेते हैं. 

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क्यों महंगा होगा लोन?
इस पूरे मामले की वजह इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI का एक प्रस्ताव है. IRDAI ने क्रेडिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पर मिलने वाले कमीशन को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है. क्रेडिट लिंक्ड इंश्योरेंस का मतलब ऐसी बीमा पॉलिसी से है, जो किसी लोन के साथ जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति होम लोन या पर्सनल लोन लेता है तो उसे लोन के साथ इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन भी दिया जा सकता है.

अभी NBFC कंपनियां ऐसी पॉलिसी बेचकर अच्छा कमीशन कमाती हैं. लेकिन IRDAI के नए प्रस्ताव के बाद ये कमाई काफी कम हो सकती है. यही वजह है कि कंपनियां अब लोन की ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस में बदलाव करने के विकल्प पर विचार कर रही हैं.

IRDAI ने कमीशन पर कितनी लगाई है लगाम?

इंश्योरेंस का प्रकार प्रस्तावित कमीशन लिमिट
सिंगल प्रीमियम क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस 2%
मल्टी ईयर क्रेडिट लाइफ पॉलिसी (पहला साल) 2.5%
क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस (पहली बिक्री) 5%

BHF और Home First Finance क्या करने वाली हैं?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Bajaj Housing Finance के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल जैन ने बताया कि कंपनी के अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस संभव में प्रोसेसिंग फीस बढ़ाकर और लोन पर थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखकर इस नुकसान की कुछ भरपाई की जा सकती है. हालांकि, कंपनी के प्राइम होम लोन बिजनेस में इस नुकसान की पूरी भरपाई करना आसान नहीं होगा.

वहीं, Home First Finance भी लोन की कीमत और फीस में थोड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रही है. कंपनी अपने लोन पोर्टफोलियो में ऐसे लोन की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी काम कर सकती है जिनसे ज्यादा कमाई होती है.

कितना बढ़ेगा आपका EMI?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर NBFC कंपनियां ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस बढ़ाती हैं तो इसका असर ईएमआई पर कितनी पड़ेगा? तो मान लीजिए आपने किसी NBFC से 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है. अगर कंपनी ब्याज दर बढ़ाती है तो आपकी EMI बढ़ सकती है. वहीं, अगर प्रोसेसिंग फीस बढ़ाई जाती है तो लोन लेते समय आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है.

अब कंपनियां किस तरह के लोन पर कितना बदलाव करती हैं, ये उनकी पॉलिसी और ग्राहक की प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा. फिलहाल ये समझना जरूरी है कंपनियों ने अभी लोन महंगा करने की बात नहीं की है. इतना ही नहीं, NBFC इंडस्ट्री ने IRDAI से कमीशन घटाने के लिए पांच साल का समय भी मांगा है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 09 Nov 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Home Loan NBFC\
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