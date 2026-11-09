ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली भी गई, UPI पर MDR का ताजा अपडेट क्या है, कब से होगा लागू?

दीवाली भी गई, UPI पर MDR का ताजा अपडेट क्या है, कब से होगा लागू?

पहले इस नियम को 15 अक्टूबर 2026 से ही लागू किया जाना था, लेकिन त्योहारी सीजन के दौरान कारोबारियों की अपील को देखते हुए NPCI ने इसे दीवाली तक के लिए टाल दिया था.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Nov 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दीवाली बाद चुनिंदा UPI लेनदेन पर MDR फिर लगेगा.
  • कारोबारी इसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने की मांग.
  • MDR बड़े व्यापारिक लेनदेन पर, ग्राहक भुगतान मुफ्त रहेगा.
  • ₹2000 तक के छोटे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं.

दीवाली का त्योहार बीत गया.अब कुछ चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) फिर से लागू हो सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से यह पहले ही कह दिया गया है कि त्योहार के तुरंत बाद यह नया सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इसे लागू करने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है. 

पहले यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से ही लागू होने वाला था, लेकिन त्योहारी सीजन के मद्देनजर कारोबारियों की अपील को देखते हुए NPCI ने इसे दीवाली के बाद तक के लिए टाल दिया था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
घी हुआ महंगा, दूध की कमी नहीं, फिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं दाम?
घी हुआ महंगा, दूध की कमी नहीं, फिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं दाम?
बिजनेस
दीवाली पर अडानी-अंबानी ने कमा डाले 27000 करोड़, मस्क पर बरसे 5.69 लाख करोड़
दीवाली पर अडानी-अंबानी ने कमा डाले 27000 करोड़, मस्क पर बरसे 5.69 लाख करोड़
बिजनेस
Loan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI
Loan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI
बिजनेस
8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक: 2017 के बाद पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग में लाल निशान पर बंद बाजार
8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक: 2017 के बाद पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग में लाल निशान पर बंद बाजार

कारोबारियों की क्या है मांग?

CAIT और AIMRA जैसे कारोबारी संगठन इसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका ऐसा कहना है कि धनतेरस व दीवाली और इसके बाद क्रिसमस और नए साल के मौके पर खूब खरीदारी होती है. इस बीच कोई नया टैक्स या चार्ज लगने से उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा.

उनका यह तर्क है कि मोबाइल रिटेलर्स और एफएमसीजी (FMCG) डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कई सेक्टर्स पहले से ही बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं. ऐसे में UPI पेमेंट पर 0.4% का चार्ज लगने से एक छोटे दुकानदार को सीधे तौर पर हर महीने 2,000 से 12,000 रुपये तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा. 

कब से लागू होने की उम्मीद?

कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नोटिफाई किया जा सकता है. UPI MDR वह सर्विस चार्ज है, जो किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रॉसेस करने के लिए दुकानदार या व्यापारी से वसूला जाता है. MDR  का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों के लिए दुकान पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना या पैसे ट्रांसफर करना हमेशा की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगा.

नियमों के तहत, MDR सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यावसायिक लेन-देन (P2M) पर ही लगेगा. 2,000 या उससे कम के सभी मर्चेंट पेमेंट्स पूरी तरह चार्ज-फ्री रहेंगे. NPCI के मुताबिक, भारत के 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन 2,000 से कम के होते हैं इसलिए छोटे दुकानदार पूरी तरह सुरक्षित हैं. हालिया समीक्षाओं के अनुसार, छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख तक है, उन्हें इस 0.4% के MDR टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

दीवाली पर अडानी-अंबानी ने कमा डाले 27000 करोड़, मस्क पर बरसे 5.69 लाख करोड़ 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
UPI UPI Server Down UPI MDR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
घी हुआ महंगा, दूध की कमी नहीं, फिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं दाम?
घी हुआ महंगा, दूध की कमी नहीं, फिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं दाम?
बिजनेस
दीवाली पर अडानी-अंबानी ने कमा डाले 27000 करोड़, मस्क पर बरसे 5.69 लाख करोड़
दीवाली पर अडानी-अंबानी ने कमा डाले 27000 करोड़, मस्क पर बरसे 5.69 लाख करोड़
बिजनेस
Loan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI
Loan महंगा करने की तैयारी में NBFCs! जानें अब कितना बढ़ेगा आपका EMI
बिजनेस
8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक: 2017 के बाद पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग में लाल निशान पर बंद बाजार
8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक: 2017 के बाद पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग में लाल निशान पर बंद बाजार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget