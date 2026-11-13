एनवीडिया के बोर्ड ने गुरुवार देर रात एक ऐतिहासिक फैसला लिया. 33 साल तक कंपनी को चलाने वाले जेन्सन हुआंग ने अचानक इस्तीफा दे दिया. बोर्ड ने CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बना दिया है. अब नए CEO के नामों पर चर्चा तेज है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक का नाम सुझाकर पूरे मामले में एक राजनीतिक रंग भर दिया है.

आखिर वो कौन होगा जो इस AI दिग्गज की कमान संभालेगा?

पूर्व SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर ने CNN को बताया कि एनवीडिया का बोर्ड 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी तस्वीर नहीं' पेश कर रहा था, क्योंकि कंपनी के पास कोई इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन नहीं था. इसी कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड ने तकनीकी इन्वेस्टर और सिनोप्सिस के पूर्व CEO हार्वे जोन्स को कंपनी का पहला बोर्ड चेयरपर्सन नियुक्त किया है.

CEO की रेस में दो सबसे मजबूत इंटरनल दावेदार

एनवीडिया के बोर्ड ने साफ कहा है कि वह परमानेंट CEO के लिए 'इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैंडिडेट्स' पर विचार करेगा. रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीत एक इंसान की होगी जो कंपनी को अंदर से समझता है. रॉयटर्स के मुताबिक, दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं- इयान बक और कोलेट क्रेस.

इयान बक: एनवीडिया की रीढ़ असली इंजीनियर

इयान बक को सबसे मजबूत लॉन्ग-टर्म इंटरनल कैंडिडेट माना जा रहा है. वह एनवीडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हाइपरस्केल व हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बिजनेस के GM हैं. उन्होंने CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, जो एनवीडिया के चिप्स को AI के लिए जरूरी बनाता है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पद एक 'तकनीकी लीडर' को मिलने की ज्यादा संभावना है और बक इस शर्त पर सबसे सटीक बैठते हैं.

कोलेट क्रेस: फिलहाल 'कप्तान', लेकिन क्या वो परमानेंट होंगी?

कोलेट क्रेस फिलहाल अंतरिम CEO हैं और साथ ही CFO भी हैं. उन्होंने 2013 से एनवीडिया की फाइनेंस टीम संभाली है और हर अर्निंग्स कॉल पर हुआंग के साथ रही हैं, इसलिए मार्केट उन्हें अच्छी तरह जानता है. बोर्ड चेयर हार्वे जोन्स ने भी कंपनी और कस्टमर्स की उनकी गहरी समझ की तारीफ की है.

द इनफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है, इंजीनियरिंग का नहीं. एनवीडिया को अभी एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखता हो.

बाहरी दावेदार: प्रतिद्वंद्वी से लेकर परिवार तक

रेने हास, Arm Holdings के CEO: सबसे मजबूत एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं. वह पहले सात साल एनवीडिया में काम कर चुके हैं और अब ब्रिटेन की चिप डिजाइनर Arm के CEO हैं. उनके पास इंडस्ट्री का अनुभव और पब्लिक-फेसिंग स्किल्स दोनों हैं, जो एक संकटग्रस्त कंपनी के लिए जरूरी हैं.

सबसे मजबूत एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं. वह पहले सात साल एनवीडिया में काम कर चुके हैं और अब ब्रिटेन की चिप डिजाइनर Arm के CEO हैं. उनके पास इंडस्ट्री का अनुभव और पब्लिक-फेसिंग स्किल्स दोनों हैं, जो एक संकटग्रस्त कंपनी के लिए जरूरी हैं. लिसा सू, AMD की CEO: एनवीडिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी AMD की CEO का नाम भी चर्चा में है. दिलचस्प बात यह है कि वह और हुआंग दोनों ताइवान में पैदा हुए थे और एक ताइवानी वंशावली एक्सपर्ट ने उन्हें 'फर्स्ट कजिन्स वन्स रिमूव्ड' बताया है. चूंकि AMD एनवीडिया की सीधी प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए यह कदम मुश्किल हो सकता है.

एनवीडिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी AMD की CEO का नाम भी चर्चा में है. दिलचस्प बात यह है कि वह और हुआंग दोनों ताइवान में पैदा हुए थे और एक ताइवानी वंशावली एक्सपर्ट ने उन्हें 'फर्स्ट कजिन्स वन्स रिमूव्ड' बताया है. चूंकि AMD एनवीडिया की सीधी प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए यह कदम मुश्किल हो सकता है. हुआंग का परिवार: हुआंग की बेटी मैडिसन हुआंग (35) प्रोडक्ट मार्केटिंग की सीनियर डायरेक्टर हैं और उनके दामाद निको कैप्रेज को जनवरी में वाइस-प्रेसिडेंट (ग्लोबल AI इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ) बनाया गया था. द इनफॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग उन्हें 'अगले कदम' के लिए तैयार कर रहे थे. हुआंग के बेटे स्पेंसर भी कंपनी के रोबोटिक्स डिवीजन में काम करते हैं. हालांकि, इन नामों को अभी सिर्फ अटकलों के दायरे में ही माना जा रहा है.

ट्रंप ने टिम कुक का नाम क्यों सुझाया?

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अब जबकि एनवीडिया के CEO जेन्सन हुआंग, जिन्होंने शानदार काम किया है, इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है- एप्पल के टिम कुक. एक लेजेंड की जगह दूसरा लेजेंड!' एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस सुझाव के पीछे तीन बड़ी वजहें हैं:

व्यक्तिगत नजदीकी: ट्रंप और कुक के रिश्ते सालों से अच्छे रहे हैं. ट्रंप ने खुद कहा है कि उन्हें कुक 'शानदार कैंडिडेट' लगते हैं. एग्जीक्यूटिव-सर्च फर्म Cowen Partners के प्रेसिडेंट शॉन कोल का मानना है कि ट्रंप की पसंद 'ब्रॉडर असेसमेंट से ज्यादा उनके पर्सनल रिलेशनशिप' से आई है.

ट्रंप और कुक के रिश्ते सालों से अच्छे रहे हैं. ट्रंप ने खुद कहा है कि उन्हें कुक 'शानदार कैंडिडेट' लगते हैं. एग्जीक्यूटिव-सर्च फर्म Cowen Partners के प्रेसिडेंट शॉन कोल का मानना है कि ट्रंप की पसंद 'ब्रॉडर असेसमेंट से ज्यादा उनके पर्सनल रिलेशनशिप' से आई है. बाजार को स्थिरता का भरोसा: ट्रंप एनवीडिया को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अपनी सरकार की AI महत्वाकांक्षाओं के लिए 'क्रूशियल' मानते हैं. उन्हें डर था कि हुआंग के जाने से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है. एक जाने-माने चेहरे का नाम लेकर वह मार्केट को सिग्नल देना चाहते थे कि कंपनी मजबूत हाथों में रहेगी.

ट्रंप एनवीडिया को अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अपनी सरकार की AI महत्वाकांक्षाओं के लिए 'क्रूशियल' मानते हैं. उन्हें डर था कि हुआंग के जाने से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है. एक जाने-माने चेहरे का नाम लेकर वह मार्केट को सिग्नल देना चाहते थे कि कंपनी मजबूत हाथों में रहेगी. हुआंग के 'स्कैंडल' पर रुख: ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग से बात की और उन्हें लगा कि हुआंग 'नरक के दौर से गुजर रहे हैं' और अपने परिवार को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह महिला जासूस नहीं निकलती, तो शायद मामला अलग होता. यानी ट्रंप हुआंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में नहीं दिख रहे थे. कुक का नाम सुझाकर उन्होंने एक 'सॉफ्ट एग्जिट' का रास्ता सुझाया.

लेकिन क्या कुक सही फिट हैं?

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को यह नहीं लगता. मूर इनसाइट्स एंड स्ट्रैटेजी के CEO पैट्रिक मूरहेड ने कहा, 'टिम कुक टेक के सबसे बेहतरीन ऑपरेटर्स में से एक हैं और एनवीडिया के लिए रॉन्ग फिट हैं. एप्पल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचता है. एनवीडिया का CEO एक ऐसे रोडमैप का चीफ आर्किटेक्ट होता है जिस पर कस्टमर्स अरबों डॉलर का दांव लगाते हैं'.

टिम कुक इसी साल एप्पल के CEO पद से हटे हैं और यह साफ नहीं है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी फिर से उठाना चाहेंगे या नहीं.

बाजार पर असर कितना गहरा हो रहा?

हुआंग के इस्तीफे की खबर से एनवीडिया के शेयरों में भूचाल आ गया. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, शुरुआती कारोबार में शेयर 14% तक गिर गए और कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 2025 के बाद 4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आ गया. इस दौरान करीब 601 बिलियम डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई.

अगर यह स्तर बंद भाव तक रहता, तो यह किसी भी स्टॉक के लिए इतिहास की सबसे बड़ी एक-दिवसीय मार्केट कैप गिरावट होती. दिन के अंत में शेयर करीब 4% गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि बाजार ने इंटरिम CEO की नियुक्ति और बोर्ड के रुख को कुछ राहत के तौर पर देखा.

एनवीडिया के लिए 'सक्सेशन' नहीं, 'सर्वाइवल' का सवाल

जेन्सन हुआंग सिर्फ एक CEO नहीं थे. वो एनवीडिया के चेहरे और आवाज थे. बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो तकनीकी रूप से मजबूत हो, लेकिन साथ ही मार्केट और सरकारी एजेंसियों के सामने कंपनी का भरोसा भी बनाए रख सके.

ट्रंप का टिम कुक का नाम लेना एक राजनीतिक बयान है, लेकिन एनवीडिया के बोर्ड के लिए असली फैसला तकनीक और बिजनेस की जमीन पर होगा, सिर्फ दोस्ती की जमीन पर नहीं. फिलहाल, सबकी नजरें बोर्ड के अगले कदम पर हैं.