फटाफट कम करो हिस्सा, 59 परसेंट तक गिर सकता है भाव; एक्सपर्ट की सलाह पर शेयर बेचने दौड़े निवेशक

GMDC Share: गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GMDC) लिमिटेड के शेयरों में आज हलचल है. 4 परसेंट गिरकर स्टॉक 541.55 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा है. शेयरों में आई गिरावट की वजह है इसे एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की दी गई रेटिंग.

नुवामा ने क्यों कम की रेटिंग?

दरअसल, नुवामा ने सरकारी माइनिंग कंपनी GMDC लिमिटेड पर 'रीड्यूस' की अपनी रेटिंग बरकरार रखी है और इसे 231 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो सोमवार को इसकी क्लोजिंग प्राइस से 59 परसेंट की संभावित गिरावट का संकेत देता है. इसके अलावा, नुवामा ने साल 2026 और 2027 के लिए GMDC के EBITDA अनुमानों में क्रमश: 10 परसेंट और 15 परसेंट की कटौती की है. इसके पीछे लिग्नाइट के कम वॉल्यूम और अधिक कॉस्ट को कारण बताया गया है.

सितंबर तिमाही का नतीजा

एकमुश्त प्रॉफिट को अगर हटा दें, तो सितंबर तिमाही में कंपनी घाटे में रही. पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में इसके रेवेन्यू में भी 11 परसेंट की गिरावट आई है, जबकि EBITDA आधा रह गया है. EBITDA मार्जिन भी एक साल पहले की समान तिमाही के 24 परसेंट से घटकर 13.2 परसेंट रह गया है.

कंपनी का यह थर्मल पावर प्लांट इसी सितंबर तिमाही को चालू हुआ है और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक यह अपनी फुल कैपेसिटी को हासिल कर लेगा. इसके चलते 2027 में GMDC का लिग्नाइट वॉल्यूम 26 परसेंट तक बढ़ सकता है, जिसे भावनगर खदान के विस्तार से भी मदद मिलेगी. लिग्नाइट कोयले की ही एक कैटेगरी हे, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर स्टील इंडस्ट्री, पावर प्लांट के लिए किया जाता है.

नुवामा का मानना ​​है कि रेयर अर्थ से होने वाली कोई भी संभावित कमाई साल 2030 के बाद ही संभव हो पाएगी. ब्रोकरेज ने कहा, हमने अपने अनुमानों में लिग्नाइट, कोयला और बिजली से मिलने वाले लाभों को शामिल किया है. इसने आगे कहा, जीएमडीसी का करेंट वैल्यूएशन 2027 और 2028 के लिए अनुमानित EBITDA के आधार पर क्रमश: 19 गुना और 15 गुना होगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

एक झटके में 200 परसेंट बढ़ा सोने का आयात, 2.71 बिलियन डॉलर की मंगाई गई चांदी; क्या है वजह?