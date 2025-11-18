एक झटके में 200 परसेंट बढ़ा सोने का आयात, 2.71 बिलियन डॉलर की मंगाई गई चांदी; क्या है वजह?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसएक झटके में 200 परसेंट बढ़ा सोने का आयात, 2.71 बिलियन डॉलर की मंगाई गई चांदी; क्या है वजह?

Gold Import Surge: ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव के बीच अक्टूबर में भारत ने 14.72 अरब डॉलर के सोने का आयात किया, जबकि पिछले साल अक्टूबर में 4.92 अरब डॉलर का आयात हुआ था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Import Surge: अमेरिकी टैरिफ के बीच भले ही भारत से निर्यात में कमी आई है, लेकिन आयात में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है. सोमवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री के जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में आयात 16.63 परसेंट बढ़कर 76.06 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इसमें सोने-चांदी के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता.

फेस्टिव सीजन में बढ़ी मांग

फेस्टिव सीजन और शादी-ब्याह के मौसम में मजबूत डिमांड के चलते अक्टूबर में भारत का सोने का आयात लगभग तीन गुना बढ़कर रिकॉर्ड 14.72 अरब डॉलर का रहा, जबकि पिछले साल अक्टूबर में 4.92 अरब डॉलर के सोने का आयात कराया गया था. इस दौरान 2.71 बिलियन डॉलर की चांदी दूसरे देशों से मंगाए गए, जो एक साल पहले के मुकाबले 528.71 परसेंट ज्यादा है.

कुल मिलाकर अप्रैल-अक्टूबर के बीच 41.23 अरब डॉलर के सोने का आयात किया गया, जो पिछले साल के 34 अरब डॉलर के मुकाबले 21.44 परसेंट ज्यादा है. इसी तेजी ने अक्टूबर में भारत के व्यापार घाटे को भी 41.68 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा दिया.

भारत किन देशों से खरीदता है सोना? 

कॉमर्स सेक्रेट्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों में तेज डिमांड होने की वजह से सोने-चांदी के आयात ने बढ़त हासिल की है. भारत के सोने के आयात में स्विट्जरलैंड का लगभग 40 परसेंट का योगदान है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (16 परसेंट) और दक्षिण अफ्रीका (10 परसेंट) का स्थान है. अक्टूबर में भारत ने अकेले स्विट्जरलैंड से 5.08 अरब डॉलर के सोने का आयात किया, जो 403.67 परसेंट ज्यादा है. भारत, चीन के बाद सोने का सबसे बड़ा खरीदार है. देश के कुल आयात में सोने का हिस्सा 5 परसेंट से ज्यादा है. 

वहीं, अमेरिका को एक्सपोर्ट की बात करें, तो यह यह पिछले साल के 6.9 बिलियन डॉलर से घटकर 6.31 बिलियन डॉलर पर आ गया है. हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर के बीच ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल के 47.32 बिलियल डॉलर से बढ़कर इस साल 52.12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पॉजिटिव ट्रेड का संकेत देता है.

Published at : 18 Nov 2025 11:28 AM (IST)
