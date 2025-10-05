हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसटोल पर कैश पेमेंट करने वालों को झटका, FASTag नहीं है, तो सरकार का नया नियम जानें

टोल पर कैश पेमेंट करने वालों को झटका, FASTag नहीं है, तो सरकार का नया नियम जानें

New Toll Rule 2025: सरकार की ओर से हाईवे पर टोल वसलूने के नियमों में बदलाव किए गए हैं. वैलिड और चालू फास्टैग नहीं होने पर अगर यात्री ऑनलाइन टोल भुगतान करते हैं, तो उन्हे 1.25 गुना शुल्क देना होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

New Toll Rule 2025: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नेशनल हाईवे पर टोल वसलूने के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत अगर किसी के पास वैलिड और चालू फास्टैग नहीं है और वो ऑनलाइन टोल भुगतान करता हैं, तो उसे 1.25 गुना शुल्क देना होगा. इससे पहले यह राशि दोगुनी थी. मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि नए नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद नकद लेनदेन को कम करना और  डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है.

UPI पेमेंट करने से बचेंगे आपके पैसे

15 नवंबर 2025 से नेशनल हाइवे पर यात्रा करते समय अगर आपके पास वैलिड और चालू फास्टैग नहीं है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके पैसों की बचत कर सकते है. डिजिटली पेमेंट करने पर आपको रेगुलर टोल की तुलना में सवा गुना कम रुपए का भुगतान करना होगा. यदि आप कैश में टोल का भुगतान करते है तो आपको दोगुना राशि देनी होगी. 

उदाहरण के लिए, नेशनल हाइवे पर अगर किसी FASTag वाले वाहन का टोल 100 रुपए है, तो बिना FASTag वाले वाहन के लिए यह 200 रुपए की राशि तय की गई है. यानि बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल देना पड़ता है. नए नियमों के तहत ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 15 नवंबर से 200 की जगह 125 रुपए का ही भुगतान करना होगा, जिससे 75 रुपए की बचत होगी. हालांकि कैश पेमेंट करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है उन्हें पहले की तरह ही फास्टैग वालों की तुलना में दोगुना भुगतान करना होगा. 

मंत्रालय की ओर से 4 अक्टूबर 2025 को जारी एक अधिसूचना में इस बदलाव की जानकारी दी गई. इन बदलावों से तकनीक के माध्यम से टोल कलेक्शन को बेहतर बनाया जाऐगा. साथ ही टोल पर भीड़ कम करने में भी सहायता मिलेगी. जिससे नेशनल हाईवे पर यात्रा करना आसान बनेगा. नेशनल हाईवे पर यात्रा को सहज बनाने के प्रयास के तहत यह फैसला लिया गया है .

पहले भी किए गए हैं अहम बदलाव 

नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार की ओर से बदलाव किए गए थे. 15 अगस्त 2025 से सालाना पास की सुविधा भी शुरु की गई थी. FASTag Annual Pass के तहत यात्री साल भर या 200 फ्री ट्रिप्स (जो पहले पूरी हो) का लाभ ले सकते हैं. इस सुविधा के लिए उन्हें 3000 रुपए का भुगतान करना होता है. हालांकि, यह पास नॉन-कमर्शियल कार, जीप और वैन के लिए ही शुरू की गई थी और अभी चुनिंदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए मान्य है.

यह भी पढ़ें :

भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का टूटा भरोसा, 1.98 लाख करोड़ की भारी बिकवाली

 

Published at : 05 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
FASTag New Rules 2025 Digital Toll Payment India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
पंजाब
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
अरविंद केजरीवाल पंजाब से नहीं जाएंगे राज्यसभा, AAP ने बिजनेसमैन राजिंदर गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
यूटिलिटी
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा
जनरल नॉलेज
e-SIM Benefits: सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
सिम कार्ड पोर्ट हटाने से कितना हल्का हो जाता है स्मार्टफोन? iPhone ने किया है यह प्रयोग
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget