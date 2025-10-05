हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का टूटा भरोसा, 1.98 लाख करोड़ की भारी बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार पर पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. FIIs ने साल 2025 में अब तक करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है. सितंबर महीने में  27,163 करोड़ रुपए की निकासी हुई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

FIIs India 2025 : भारतीय शेयर बाजार पर पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने साल 2025 में अब तक करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है. सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने 27,163 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है. 

बिकवाली का यह सिलसिला पिछले 2 सालों से लगातार जारी है. FIIs भारतीय बाजार में निवेश करने से बच रहे हैं. हालांकि, सितंबर महीने में विदेशी निवेशकों ने 3,278 करोड़ रुपए का निवेश जरूर किया, पर यह लगातार जारी बिकवाली की तुलना में बहुत कम है. 

पिछले 21 महीनों से जारी है बिकवाली

आंकड़ों की बात करें तो, विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पिछले 21 महीनों में कुल 3.19 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है. 2024 में यह आंकड़ा 1.21 लाख करोड़ रुपए था. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि FIIs भारतीय बाजार से दूरी बना रहे है. फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने से दूसरे निवेशक भी बाजार में भरोसा नहीं जताते और नए निवेश करने से बचते हैं. 

विदेशी निवेशकों के लगातार जारी बिकवाली से बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. स्थिति संभली हुई है क्योंकि भारतीय घरेलू निवेशक बाजार में लगातार पैसा लगा रहे हैं.

क्या है बिकवाली की वजह?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के पीछे कई कारण हो सकते हैं. अमेरिकी टैरिफ, एच-1 बी वीजा, विशेष दवाईयों पर 100 प्रतिशत टैरिफ और वैश्विक स्तर पर चल रही उथल- पुथल भी इसका एक कारण हो सकती है. वहीं भारतीय शेयरों की कीमतों में उछाल आया है, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक दुनिया के अन्य बाजार पर दांव लगाने का विचार कर सकते हैं.

विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार की तुलना में अन्य बाजार से बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी बिकवाली का एक कारण हो सकती है. हालांकि, कुछ विदेशी निवेशकों ने अब भी भारतीय बाजार पर भरोसा दिखाया है और सितंबर महीने में ही 3,278 करोड़ रुपए की खरीदारी की है.    
    

Published at : 05 Oct 2025 10:16 AM (IST)
