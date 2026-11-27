Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार पर 7.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

जेपी मॉर्गन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को औसतन लगभग 3.4 लाख रुपये का एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है. हालांकि, यह अभी सिर्फ अनुमान भर है. वास्तव में कितनी रकम मिलेगी और कब मिलेगी, यह आगे सरकार के लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर करेगा. ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने 26 नवंबर 2026 को जारी अपनी 'इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी आउटलुक फॉर 2027' रिपोर्ट में इस संभावित भुगतान का पूरा गणित समझाया है.

3.4 लाख एरियर का क्या है हिसाब?

जेपी मॉर्गन के विश्लेषक राजीव बत्रा और रुषित मेहता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, "एक औसत लाभार्थी को हर महीने लगभग 15,400 रुपये अधिक मिलेंगे और इसके साथ ही लगभग 3,40,000 रुपये का एरियर (बकाया राशि) भी मिलेगा."

ब्रोकरेज का अनुमान है कि नया पे साइकिल जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जबकि संशोधित वेतन का वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2027 के बाद शुरू होने की उम्मीद है इस तरह जनवरी 2026 से अक्टूबर 2027 तक के कुल 22 महीनों का बकाया बनता है. 15,400 की औसत मासिक बढ़ोतरी के हिसाब से 22 महीनों की यह राशि करीब 3.4 लाख बैठती है. जेपी मॉर्गन के अनुमान के अनुसार, सभी लाभार्थियों को मिलाकर कुल एरियर 4 लाख करोड़ रुपये (44 अरब डॉलर) होगा.

15,400 की मासिक बढ़ोतरी का क्या है आधार?

जेपी मॉर्गन ने 15,400 का यह हिसाब आठवें वेतन आयोग में सरकार के कुल संभावित खर्च (7.2 लाख करोड़) को देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में बांटकर निकाला है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में जुड़ने और 1.83 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में असल बढ़ोतरी करीब 14% होगी. इसका सीधा मतलब है कि औसतन हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को हर महीने 15,400 का फायदा होगा.

दो किस्तों में भुगतान का अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) और 2028-29 (FY29) के दौरान सरकार के खजाने पर कुल 7.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा- जिसमें 3.2 लाख करोड़ नियमित बढ़ी हुई सैलरी के और 4 लाख करोड़ (44 अरब डॉलर) एरियर के होंगे.

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