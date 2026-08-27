महंगी चीनी से 700 की हुई 500 वाली मिठाई, दिल्ली-NCR में रक्षाबंधन पर बिगड़ा बजट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्योहार के बाद चीनी मूल्य तय करेंगे मिठाइयों की आगे की कीमतें।

पश्चिमी दिल्ली में थोक और खुदरा मिठाई कारोबार करने वाले साहिल ने बताया कि उनकी दुकान पर लगभग सभी मिठाइयों के दाम 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाने पड़े हैं. उनके मुताबिक उत्पादन स्तर पर ही मिठाइयां बढ़ी हुई कीमत पर मिल रही हैं. ऐसे में लागत का असर आगे थोक और खुदरा दोनों ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ रहा है. हालांकि, त्योहारी सीजन में बिक्री पर इसका वास्तविक असर कितना हुआ है, इसका आकलन त्योहार के बाद ही किया जा सकेगा.

स्थानीय दुकानदार ने त्योहार तक कीमत रोकने का फैसला किया

स्थानीय स्तर पर मिठाई की दुकान चलाने वाले सुरेश शर्मा का कहना है कि चीनी की मौजूदा कीमत निश्चित तौर पर काफी ज्यादा है, लेकिन त्योहार के बीच मिठाई के भाव बढ़ाना ग्राहकों के हित में नहीं होगा. उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर मिठाइयां खुद तैयार की जाती हैं. इसलिए रक्षाबंधन तक कीमतों में बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, यदि त्योहार के बाद भी चीनी का भाव इसी स्तर पर बना रहता है तो बढ़ी हुई लागत के कारण मिठाइयों की कीमत बढ़ाना मजबूरी बन सकती है.

रक्षाबंधन के प्री-ऑर्डर में करीब 10 प्रतिशत कमी

मिठाई कारोबारियों के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन के प्री-ऑर्डर में करीब 10 प्रतिशत की कमी देखने को मिल रही है. सामान्य बिक्री को 100 प्रतिशत मानें तो मौजूदा समय में कारोबार करीब 80 से 85 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है. दुकानदारों के अनुसार काजू कतली, सूखी मिठाई, बर्फी और सोनपापड़ी की मांग बनी हुई है. हालांकि, बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों को अपनी खरीदारी का बजट दोबारा तय करने पर मजबूर किया है.

500 रुपये की मिठाई के लिए अब 650 से 700 रुपये खर्च

कारोबारियों का कहना है कि पहले 500 रुपये के बजट में जितनी मिठाई खरीदी जा सकती थी, अब उसी स्तर की खरीदारी के लिए करीब 650 से 700 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. बढ़े खर्च का असर सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि दुकानदारों के मुनाफे पर भी पड़ रहा है. कई कारोबारी कीमत बढ़ाने से बचने के लिए फिलहाल अपनी कमाई में कटौती कर रहे हैं, ताकि त्योहार के दौरान बिक्री पर ज्यादा असर न पड़े.

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मिठाई की जगह चॉकलेट गिफ्ट पैक भी चुन रहे ग्राहक

महंगी होती मिठाइयों के बीच कुछ ग्राहक रक्षाबंधन पर पारंपरिक मिठाई के बजाय चॉकलेट गिफ्ट पैक का विकल्प भी अपना रहे हैं. दुकानदारों के मुताबिक कैडबरी सेलिब्रेशन्स, डेयरी मिल्क, किटकैट और फेरेरो रोशर जैसे गिफ्ट पैक भी खरीदारी में जगह बना रहे हैं. हालांकि, रक्षाबंधन पर मिठाई की पारंपरिक मांग अब भी बनी हुई है. ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद त्योहार के दौरान मिठाई बाजार में खरीदारी जारी रहने की उम्मीद है.

दिल्ली के ग्राहकों पर बढ़ती महंगाई का सीधा असर

मिठाई खरीदने पहुंची ग्राहक निशा ने एबीपी लाइव से कहा कि चीनी महंगी होने के बाद मिठाई के दाम बढ़ना समझ में आता है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर इसका असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि भाई-बहन के इस खास त्योहार पर मिठाई खरीदना जरूरी हो जाता है. ऐसे में कीमत बढ़ने के बावजूद खरीदारी करनी पड़ रही है. उनका कहना है कि त्योहार के समय कीमत बढ़ने से आम परिवारों की परेशानी बढ़ती है और सरकार को ऐसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखनी चाहिए.

वही दूसरे ग्राहक गगन शर्मा ने भी टीम से बात करते हुए कहां की अचानक चीनी की बढ़ी कीमत पर मौजूदा सरकार को जिम्मेवार है. आम जनता के भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए खाद विभाग से जुड़े अधिकारियों पर करवाई करने की सलाह दी. उनका कहना है कि वह रक्षाबंधन पर अपनी बहनों के साथ परिवार के लिए जमकर मिठाई की खरीदारी करते हैं. शॉप पर पहुंचे तो अचानक बढ़ी कीमत उन्हें काफी परेशानी में डाल दिया. महंगाई पहले से चरम पर है उसमें एक बजट लेकर चला था जो बिगड़ गया. सरकार जमाखोड़ी कर रहे व्यापारियों को भी न बख्शे, क्योंकि त्यौहार के समय अचानक इस तरह की बढ़ोतरी काफी परेशानी डाल रही है.

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अब त्योहार के बाद तय होगी मिठाई बाजार की दिशा

दिल्ली के मिठाई बाजार में फिलहाल दो तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है. कुछ दुकानदार बढ़ी हुई लागत के कारण कीमत बढ़ा चुके हैं, जबकि कई कारोबारी ग्राहकों के भरोसे और त्योहारी बिक्री को देखते हुए फिलहाल पुराने भाव पर कारोबार कर रहे हैं.

अब आने वाले दिनों में चीनी की कीमत किस स्तर पर रहती है और रक्षाबंधन के बाद बिक्री का रुख कैसा रहता है, इसी पर मिठाइयों के अगले भाव काफी हद तक निर्भर करेंगे. यदि कच्चे माल की लागत ऊंची बनी रहती है तो त्योहार के बाद मिठाई की कीमतों में एक और बढ़ोतरी की संभावना से कारोबारी इनकार नहीं कर रहे हैं.