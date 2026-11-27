भारत पिछले कुछ समय से दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) कर रहा है. सरकार की कोशिश है कि भारतीय सामान विदेशों में आसानी से बिके और देश का कारोबार बढ़े. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय उद्योगों से इन समझौतों का फायदा उठाने की अपील की थी लेकिन अब RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जो आंकड़े सामने रखे हैं वो बताते हैं कि भारतीय कारोबारी इन समझौतों का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

विदेशी कारोबारी आगे- भारतीय पीछे

शुक्रवार को मुंबई में छोटे और मझोले कारोबारियों के एक कार्यक्रम में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कारोबार के नए रास्ते खोले हैं लेकिन भारतीय कारोबारी इन समझौतों के तहत मिलने वाले फायदों का सिर्फ 20 से 30 फीसदी इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं जिन देशों के साथ भारत ने ये समझौते किए हैं वहां के कारोबारी 60 से 70 फीसदी तक इस्तेमाल कर रहे हैं यानी भारत के मुकाबले विदेशी कारोबारी इन समझौतों का कहीं ज्यादा फायदा उठा रहे हैं.

ट्रेड डील से कारोबारियों को क्या फायदा?

जब दो देश आपस में कारोबार बढ़ाने के लिए सामान पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैरिफ को कम करने या हटाने का समझौता करते हैं तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है. मान लीजिए किसी देश में भारत से जाने वाले 100 रुपये के सामान पर 20 रुपये का आयात शुल्क लगता है. ट्रेड डील के बाद अगर यह शुल्क घटकर 5 रुपये रह जाता है तो भारतीय सामान वहां कम कीमत पर बिक सकता है. इससे भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में दूसरी कंपनियों से मुकाबला करने में मदद मिलती है.

भारतीय कारोबारियों को क्या करना होगा?

RBI गवर्नर ने कहा कि छोटे और मझोले कारोबारियों को इन ट्रेड समझौतों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की जरूरत है. उन्हें अपने सामान की गुणवत्ता सुधारनी होगी, समय पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक जरूरी सर्टिफिकेट हासिल करने होंगे. दरअसल सिर्फ टैरिफ कम होने से विदेशों में सामान बिकने की गारंटी नहीं मिलती. इसके लिए उस देश के नियमों और गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना भी जरूरी है.

AI के इस्तेमाल में भी पीछे हैं छोटे कारोबारी

संजय मल्होत्रा ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर भी एक अहम आंकड़ा सामने रखा. उन्होंने बताया कि भारत के सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSME सेक्टर में AI अपनाने की दर करीब 14 फीसदी है. इस मामले में भी भारत चीन जैसे देशों से पीछे है. AI के इस्तेमाल से कारोबारी उत्पादन का खर्च कम करने, ग्राहकों की मांग समझने और अपने कामकाज को बेहतर बनाने में मदद ले सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं संदेश

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से कहा था कि भारतीय कारोबारी सिर्फ देश के बड़े बाजार के भरोसे नहीं रह सकते. उन्हें दुनिया के बाजार में मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा. प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया था जब भारत लगातार दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

बड़े देशों के साथ ट्रेड डील पर भारत का जोर

भारत ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है. वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील से भारतीय कारोबारियों के लिए नए बाजार खुलने और निवेश बढ़ने की उम्मीद है. दूसरी तरफ शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की बातचीत समझौते के करीब पहुंच गई है. ऐसे में भारत के सामने अब चुनौती सिर्फ ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड डील करने की नहीं है बल्कि भारतीय कारोबारियों को इन समझौतों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार करने की भी है.

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