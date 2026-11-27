Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार गिग वर्कर्स हेतु नई योजना लाने की तैयारी में।

इसमें पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ सहित कई सुविधाएं मिलेंगी।

15 लाख ई-श्रम पंजीकृत गिग वर्कर्स को मिलेगा लाभ।

योजना की घोषणा दिसंबर 2026 तक संभव, फिलहाल प्रस्तावित।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी तो वहीं कुछ लोग कैब सर्विस देखकर कमाई कर रहे हैं. लोग Swiggy, Zomato, Uber और Ola जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं. लेकिन इन डिलीवरी बॉय-ड्राइवर्स को नौकरी की तरह पेंशन और बीमा की सुविधा नहीं मिलती है.

ऐसे में अगर आप भी फूड डिलीवरी करते हैं या कैब चलाकर कमाई करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए खास है. सरकार अब ऐसे ही कर्मचारियों के लिए नई योजना लाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत लाखों गिग वर्कर्स को पेंशन के साथ दूसरी सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

बता दें कि इस योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड लगभग 15 लाख गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फायदा देने की तैयारी है. इनमें शामिल है...

Ola

Urban Company

Swiggy

Uber

Pronto

Snabbit

Rapido

Zomato

जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

खास बात यह है कि इस योजना में पेंशन ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही कई दूसरे सुविधाएं भी मिल सकती है. इसमें शामिल है...

पेंशन- बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन.

डिसेबिलिटी कवर - दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद.

मैटरनिटी बेनिफिट - साथ ही महिला वर्कर्स सो मां बनने पर सहायता.

हेल्थ इंश्योरेंस - किसी बीमारी के इलाज के लिए बीमा.

लाइफ इंश्योरेंस - अगर वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की आर्थिक मदद के लिए.

कब से लागू होगी योजना?

अहम सवाल यह है कि ये योजना कब से लागू होने वाली है और गिग वर्कर्स कब से पेंशन के साथ दूसरी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. फिलहाल, यह योजना प्रस्तावित है. जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2026 के आखिर तक लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान हो सकता है. यानी इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होंगी.

गिग वर्कर्स को क्या फायदा होगा?

इस योजना के लागू होने से गिग वर्कर्स को पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी. वहीं भविष्य के लिए आर्थिक सहायता, बीमारी, दुर्घटना की स्थिति में भी मदद मिल सकेगी. वहीं अगर किसी वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी आर्थिक मदद मिल सकेगी.

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