Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IBM कंसल्टिंग ने अमेरिका में वीजा स्पॉन्सरशिप बंद की.

भारतीय पेशेवरों को स्थानांतरण या नौकरी छोड़ने का विकल्प मिला.

यह फैसला कौशल कमी, ग्राहक जरूरतों में बदलाव से हुआ.

भारत लौटने पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती संभव.

अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिग्गज टेक कंपनी IBM ने अमेरिका में अपने सबसे बड़े डिवीजन 'IBM कंसल्टिंग' के अधिकांश पदों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के स्पॉन्सरशिप को बंद करने का फैसला किया है.

कंपनी के इस फैसले से सैकड़ों भारतीय पेशेवरों के सामने 31 दिसंबर तक अमेरिका छोड़कर दूसरे देश में रीलोकेट होने या नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के सामने दो विकल्प पेश किए हैं- या तो अमेरिका छोड़कर किसी अन्य देश में IBM के ऑफिस में ही ट्रांसफर ले लें या फिर 31 दिसंबर 2026 तक कंपनी छोड़ दे.

क्या कह रही है कंपनी?

फिलहाल, IBM ने यह नहीं बताया है कि इस फैसले से कितने भारतीय कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि यह संख्या हजारों में हो सकती है. बताया जा रहा है कि प्रभावित कर्मचारियों को फैसला लेने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है. जो कर्मचारी कंपनी छोड़ने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें तीन महीने की सैलरी (सेवरेंस पे) दी जाएगी. उनका लास्ट वर्किंग डे 31 दिसंबर होगा.

'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक बयान में कंपनी ने कहा, "IBM कंसल्टिंग कौशल की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका के 'हाई-स्किल्ड' वीजा कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही है. पिछले कुछ सालों से इसमें हमारी भागीदारी कम होती गई है. साथ ही, कौशल की उपलब्धता और ग्राहकों की जरूरतों में आए बदलावों को देखते हुए हमने IBM कंसल्टिंग में ज्यादातर पदों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप देना बंद करने का फैसला किया है."

बता दें कि IBM के कंसल्टिंग डिवीजन में दुनिया भर में 150,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं. यह डिवीजन क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को टेक्नोलॉजी और बिजनेस कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करता है.

सैलरी में होगी बंपर कटौती

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ब्लाइंड' (Blind) पर आईबीएम के कई भारतीय कर्मचारियों ने चिंता जताई है कि अगर वे अमेरिका छोड़कर भारत में रीलोकेट होते हैं, तो स्थानीय वेतन मानकों के अनुसार उनकी सैलरी में करीब 80% तक की भारी कटौती हो सकती है.

IBM का यह कदम ऐसे निर्णायक समय पर उठाया गया है जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत विदेशी कामगारों के वीजा नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है. प्रशासन ने नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख डॉलर तक के भारी-भरकम शुल्क लगाने के साथ-साथ परमानेंट रेजिडेंस यानी ग्रीन कार्ड की PERM प्रक्रिया की जांच और शर्तों को भी काफी सख्त बना दिया है. इन बढ़ती कानूनी जटिलताओं और भारी लागत के कारण अब अमेरिकी टेक कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने से पीछे हट रही हैं.

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