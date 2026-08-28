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हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल बाढ: देश को फिर से खड़ा करने में खर्च होंगे 48000 हजार करोड़

नेपाल बाढ: देश को फिर से खड़ा करने में खर्च होंगे 48000 हजार करोड़

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है. चौधरी ग्रुप के चेयरमैन बिनोद चौधरी के अनुसार, पुनर्निर्माण में कम से कम 5 अरब डॉलर यानी करीब 48 हजार करोड़ खर्च हो सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Aug 2026 10:27 PM (IST)
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Nepal Flood News: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने इन दिनों बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब गए, जबकि सड़क, पुल और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं बुरी तरह तबाह हो गए हैं. ऐसे में अब देश के सामने प्रभावित इलाकों को दोबारा बसाने और जरूरी बुनियादी ढांचे को खड़ा करने की एक बड़ी चुनौती है. नेपाल के इकलौते अरबपति और चौधरी ग्रुप के चेयरमैन बिनोद चौधरी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 अरब डॉलर यानी करीब 48 हजार करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं.

चौधरी ने कहा कि इस नुकसान की भरपाई सिर्फ पैसों से नहीं होगी, बल्कि इसमें काफी समय भी लग सकता है. ऐसे में नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियां पुनर्निर्माण के काम को और मुश्किल बना सकती हैं. यही वजह है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है.

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बाढ़ से कई इलाकों में मची भारी तबाही

दरअसल, 26 अगस्त को चीन की सीमा से लगे नेपाल के पहाड़ी इलाके में अचानक आई, जिसने कई इलाकों को प्रभावित कर दिया. अचानक पानी की तेज धार में कई सड़कें और पुल बह गए, जबकि कई गांवों में पानी भर गया. ऐसे में इस आपदा में काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने और लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है. हालांकि, इस तबाही की शुरुआती जांच में ग्लेशियरों के पिघलने को बाढ़ की वजह बताया गया है. 

चौधरी ग्रुप ने शुरू की मदद की तैयारी

चौधरी ग्रुप ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार, स्थानीय सहयोगियों और सेना के साथ मिलकर काम शुरू करने की तैयारी की है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए जुटाया है. इस योजना के तहत जल्द ही विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की योजना है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद भी प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने, दोबारा कारोबार शुरू करने और नुकसान हुए स्कूलों में मदद करने पर भी काम किया जाएगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
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