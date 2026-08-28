1 सितंबर से ऑनलाइन शॉपिंग भी मंहगी, 4 रुपए बढ़ गया डिलिवरी चार्ज

Online Shopping News: अगर आप आने वाले त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. आने वाले दिनों में अब ऑनलाइन सामान मंगवाना थोड़ा महंगा हो सकता है. लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवेरी (Delhivery) ने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ब्रांड्स के लिए अपनी शिपिंग फीस बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि, इसका असर आगे चलकर प्रोडक्ट की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है. यह नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगे.

1 सितंबर से कितना बढ़ेगा डिलीवरी चार्ज?

कंपनी की ओर से ग्राहकों को भेजे गए ईमेल के मुताबिक, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत लगातार बढ़ रही हैं. एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, ग्राउंड स्टाफ पर बढ़ता खर्च और पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर महंगाई का दबाव इसकी सबसे बड़ी वजहों में शामिल हैं.

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1 सितंबर से एक्सप्रेस शिपमेंट पर 4 रुपये और सरफेस शिपमेंट पर 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे. खासकर 500 ग्राम से ज्यादा वजन वाले पैकेज पर डिलीवरी लागत में करीब 5 से 10% तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, यह नए चार्ज मौजूदा Delhivery फीस के ऊपर लगाए जाएंगे. फिलहाल शिपिंग की कुल लागत पार्सल के वजन और उसे पहुंचाने की दूरी के आधार पर तय होती है.

किन कंपनियों पर पड़ेगा असर?

Delhivery के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) कंपनियों पर पड़ सकता है. ये वे कंपनियां हैं जो बिना थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल स्टोर के सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेचती हैं.

मामाअर्थ, boAt और वेकफिट (Wakefit) जैसी कंपनियां इसी मॉडल पर काम करती है. इन कंपनियों के लिए डिलीवरी लागत बढ़ना चिंता की बात है, क्योंकि कई D2C ब्रांड कम मार्जिन पर काम करती हैं. ऐसे में लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ने पर उनके लिए लागत को संभालना एक चुनौती बन सकता है.

त्योहारों से पहले क्यों बढ़ाए गए चार्ज?

आमतौर पर त्योहारी सीजन के आसपास, खासकर दिवाली के करीब अक्टूबर में लॉजिस्टिक्स रेट में बदलाव देखने को मिलता है. लेकिन इस बार यह फैसला Delhivery ने सितंबर की शुरुआत से ही अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है.

कंपनी के मुताबिक, एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, ग्राउंड स्टाफ पर बढ़ता खर्च और पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की लागत में इजाफा होने के कारण यह कदम उठाना बेहद जरूरी था.

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