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हिंदी न्यूज़बिजनेसBritannia का 100% आटे वाला ब्रेड खाते हैं? कंपनी पर लगा 1 लाख का जुर्माना

Britannia का 100% आटे वाला ब्रेड खाते हैं? कंपनी पर लगा 1 लाख का जुर्माना

क्या आप ब्रिटानिया की होल व्हीट क्लेम वाली ब्रेड खाते हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि इसी क्लेम के चलते कंपनी पर हाल ही में सीसीपीए ने एक लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Oct 2026 04:58 PM (IST)
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क्या आप ब्रिटानिया की 100% होल व्हीट क्लेम वाली ब्रेड खाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि उसे वाकई  आटे से बनाया जाता है? अगर हां तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने हाल ही में कंपनी के इस दावे पर सवाल खड़ा किया है. ना केवल सवाल खड़ा किया है बल्कि कंपनी के ऊपर इस दावे के चलते तगड़ा जुर्माना भी ठोका है.

दरअसल CCPA ने ये जुर्माना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की वजह से लगाया है. पैकेट पर 100 प्रतिशत होल व्हीट ब्रेड होने का दावा किया जा रहा है. जबकि प्रोडक्ट में केवल 62% ही व्हीट कंटेंट होने डिक्लेयर किया गया है.

CCPA ने जारी किया आदेश
ये आदेश 22 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाली CCPA ने कंपनी को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया समेत सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे. ब्रिटानिया से 15 दिनों के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है. खास बात ये है कि इसे लेकर किसी ने शिकायत नहीं की बल्कि CCPA ने खुद ही इसके विज्ञापन देखकर मामला संज्ञान में लिया है.

क्या लिखा है ऑर्डर में?
इस आदेश में लिखा गया है, कि इस मामले में प्रोडक्ट में केवल 62% होल व्हीट है, जबकि बाकी 38% हिस्से में राइस ब्रैन और अन्य चीजें शामिल हैं. '100%' लिखकर किया गया ये दावा पहली नजर में ही गुमराह करने वाला है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से होल व्हीट से बना है. जांच के दौरान कंपनी ने माना है कि उसकी '100% होल व्हीट ब्रेड' में केवल 62% गेहूं का आटा था. 

CCPA ने पाया कि इसके बावजूद कंपनी ने ये दावा किया, जो 'उपभोक्ताओं को खुलेआम धोखा देने' जैसा है. इसके अलावा इस आदेश में ये भी बताया गया है कि, 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे विनियम, 2018' में 'होल व्हीट' शब्द के आगे '100%' लगाने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए, किसी उत्पाद को '100% होल व्हीट' बताना 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत भ्रामक है.

1 लाख का लगा जुर्माना
इसी तरह के दावों को लेकर CCPA ने कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कहा गया है कि हर विज्ञापन और पैकेट से 100% के दावे को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए. 

ये भी पढ़ें: भारत पेट्रोलियम का बड़ा फैसला, रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम करेगी कंपनी

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:58 PM (IST)
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