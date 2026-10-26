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हिंदी न्यूज़बिजनेसभर जाएंगी आंखें! अनंत अंबानी ने गिफ्ट किया स्कूटर, फूट-फूटकर रो पड़ा Blinkit एजेंट

भर जाएंगी आंखें! अनंत अंबानी ने गिफ्ट किया स्कूटर, फूट-फूटकर रो पड़ा Blinkit एजेंट

मुंबई में साइकिल से डिलीवरी करने वाले Blinkit एजेंट सुजीत को अनंत अंबानी की ओर से स्कूटर गिफ्ट के रुप में दिया गया. तोहफा देखकर वह भावुक हो गए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने सराहना की.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 26 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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महंगाई के दौर में अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना कई मेहनतकश लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. बेहतर कमाई की उम्मीद में लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन कई बार जरूरी साधन खरीदना भी उनके लिए मुश्किल होता है.

मुंबई में बिलिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट के साथ जुड़ा ऐसा ही एक भावुक पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. साइकिल से सामान पहुंचाने वाले इस कर्मचारी को जब एक नया स्कूटर मिला, तो उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई.

आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज

वीडियो में दिखाया गया है कि मंसूरी ने सुजीत को पहले अपना ऑर्डर पूरा करने और फिर वापस आने के लिए कहा. लौटने पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया, जहां लाल कपड़े से ढका एक तोहफा रखा था. जब कपड़ा हटाया गया, तो सामने एक बिल्कुल नया स्कूटर था. मंसूरी ने सुजीत को बताया कि यह अनंत अंबानी की ओर से उनके लिए एक छोटा-सा उपहार है.

 
 
 
 
 
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यह देखकर सुजीत भावुक हो गए, उन्होंने मंसूरी को गले लगा लिया और उनके आंसू निकल पड़े. वह किसी तरह खुद को संभालते हुए धन्यवाद कह पाए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

साइकिल से डिलीवरी करने वाले सुजीत की कहानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के डिलीवरी एजेंट सुजीत अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी साइकिल से पूरी करते थे. इसी दौरान समाजसेवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुसैन मंसूरी की उनसे मुलाकात हुई. मंसूरी ने सुजीत से बातचीत करते हुए पूछा कि वह डिलीवरी के लिए बाइक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते.

सुजीत ने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वह आसानी से बाइक खरीद सकें. उन्होंने बढ़ती महंगाई को भी अपनी परेशानी की एक बड़ी वजह बताया. उनकी बात सुनकर मंसूरी ने उन्हें एक खास सरप्राइज देने का फैसला किया.

डिलीवरी कर्मचारियों के संघर्ष पर भी ध्यान

यह घटना केवल एक महंगे उपहार की कहानी नहीं है. यह उन डिलीवरी कर्मचारियों की मुश्किलों को भी सामने लाती है, जो रोजाना लंबी दूरी तय करके ग्राहकों तक सामान पहुंचाते हैं. उनके लिए दोपहिया वाहन केवल सुविधा नहीं, बल्कि काम को आसान बनाने और समय बचाने का साधन भी है.

सुजीत के लिए यह सरप्राइज उनके रोजमर्रा के काम में मददगार साबित हो सकता है. साथ ही, इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी की जरूरत को समझकर की गई छोटी-सी पहल भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है.

अनंत सेवा फाउंडेशन की पहल से जुड़ा है गिफ्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उपहार अनंत सेवा फाउंडेशन की एक पहल का हिस्सा है. हुसैन मंसूरी और राहुल कनाल के सहयोग से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत मुंबई में मेहनत करने वाले जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 4.6 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है, बड़ी संख्या में लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Blinkit से दही मंगाकर ऐसे फंसी महिला, 98000 रुपए का लग गया चूना

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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