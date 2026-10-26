भर जाएंगी आंखें! अनंत अंबानी ने गिफ्ट किया स्कूटर, फूट-फूटकर रो पड़ा Blinkit एजेंट

महंगाई के दौर में अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना कई मेहनतकश लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. बेहतर कमाई की उम्मीद में लोग घंटों काम करते हैं, लेकिन कई बार जरूरी साधन खरीदना भी उनके लिए मुश्किल होता है.

मुंबई में बिलिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट के साथ जुड़ा ऐसा ही एक भावुक पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. साइकिल से सामान पहुंचाने वाले इस कर्मचारी को जब एक नया स्कूटर मिला, तो उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई.

आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज

वीडियो में दिखाया गया है कि मंसूरी ने सुजीत को पहले अपना ऑर्डर पूरा करने और फिर वापस आने के लिए कहा. लौटने पर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया, जहां लाल कपड़े से ढका एक तोहफा रखा था. जब कपड़ा हटाया गया, तो सामने एक बिल्कुल नया स्कूटर था. मंसूरी ने सुजीत को बताया कि यह अनंत अंबानी की ओर से उनके लिए एक छोटा-सा उपहार है.

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यह देखकर सुजीत भावुक हो गए, उन्होंने मंसूरी को गले लगा लिया और उनके आंसू निकल पड़े. वह किसी तरह खुद को संभालते हुए धन्यवाद कह पाए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

साइकिल से डिलीवरी करने वाले सुजीत की कहानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के डिलीवरी एजेंट सुजीत अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी साइकिल से पूरी करते थे. इसी दौरान समाजसेवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुसैन मंसूरी की उनसे मुलाकात हुई. मंसूरी ने सुजीत से बातचीत करते हुए पूछा कि वह डिलीवरी के लिए बाइक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते.

सुजीत ने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वह आसानी से बाइक खरीद सकें. उन्होंने बढ़ती महंगाई को भी अपनी परेशानी की एक बड़ी वजह बताया. उनकी बात सुनकर मंसूरी ने उन्हें एक खास सरप्राइज देने का फैसला किया.

डिलीवरी कर्मचारियों के संघर्ष पर भी ध्यान

यह घटना केवल एक महंगे उपहार की कहानी नहीं है. यह उन डिलीवरी कर्मचारियों की मुश्किलों को भी सामने लाती है, जो रोजाना लंबी दूरी तय करके ग्राहकों तक सामान पहुंचाते हैं. उनके लिए दोपहिया वाहन केवल सुविधा नहीं, बल्कि काम को आसान बनाने और समय बचाने का साधन भी है.

सुजीत के लिए यह सरप्राइज उनके रोजमर्रा के काम में मददगार साबित हो सकता है. साथ ही, इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी की जरूरत को समझकर की गई छोटी-सी पहल भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है.

अनंत सेवा फाउंडेशन की पहल से जुड़ा है गिफ्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उपहार अनंत सेवा फाउंडेशन की एक पहल का हिस्सा है. हुसैन मंसूरी और राहुल कनाल के सहयोग से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत मुंबई में मेहनत करने वाले जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 4.6 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है, बड़ी संख्या में लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं.

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