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हिंदी न्यूज़बिजनेसविज्ञापन में भिड़े Zomato-Blinkit, खाने पर भाई-बहन जैसी नोकझोंक पर लोटपोट हुआ इंटरनेट

विज्ञापन में भिड़े Zomato-Blinkit, खाने पर भाई-बहन जैसी नोकझोंक पर लोटपोट हुआ इंटरनेट

Zomato और Blinkit के बीच अखबार में छपी मजेदार नोकझोंक ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. खाना ऑर्डर करने और घर पर बनाने को लेकर दोनों ब्रांड्स ने एक-दूसरे पर तंज कसा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Aug 2026 08:15 PM (IST)
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रात के खाने को लेकर होने वाली आम बहस अगर दो बड़े ब्रांड्स के बीच छिड़ जाए तो मामला और भी दिलचस्प होना तय है. कुछ ऐसा ही रक्षाबंधन के खास मौके पर Zomato और Blinkit ने मजेदार विज्ञापन पेश किया, जिसने खाने के ऑर्डर से ज्यादा भाई-बहन की नोकझोंक की याद दिला दी. अखबार में छापे इस विज्ञापन में दोनों ब्रांड एक-दूसरे पर मजेदार तंज कसते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में भले ही खाना बनाने और ऑर्डर करने की बहस से हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह बातचीत पूरी तरह भाई-बहन वाली लड़ाई में बदल गई. 

क्या है Zomato और Blinkit की मजेदार कहानी?

दरअसल, इस विज्ञापन की शुरुआत ज़ोमैटो के एक सवाल से होती है कि जब खाना आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है, तो फिर उसे बनाने की जरूरत ही क्या है? यह बात Blinkit को शायद पसंद नहीं आई और उसने भी तुरंत पलटवार करते हुए पूछा कि जब खाना घर पर बनाया जा सकता है तो ऑर्डर क्यों किया जाए?  बस यहीं से दोनों ब्रांड्स के बीच मजेदार बहस शुरू हो गई. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स को ब्रांड्स का यह मजेदार अंदाज खूब पसंद आया और विज्ञापन चर्चा में आ गया.

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बातचीत में आया भाई-बहन वाला ट्विस्ट

इसके बाद Zomato ने Blinkit को समझाते हुए कहा कि व्यवहार ठीक करो, लोग देख रहे हैं. इस पर Blinkit ने जवाब में कहा कि भाई-बहन के बीच तो इतना चलता रहता है. इसके बाद यह मामल और भी दिलचस्प हो गया. हालांकि, धीरे-धीरे दोनों की यह बातचीत बिल्कुल घर में होने वाली भाई-बहन की नोकझोंक जैसी लगने लगी. उसके इसी अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजे लिए.

यह बहस यहीं खत्म नहीं हुई. Zomato ने Blinkit से कहा "पहले राखी भेज." इसके जवाब में Blinkit ने भी तुरंत अपना गिफ्ट मांग लिया. इसके बाद Zomato ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि मिठाई खाओ, सर नहीं. इस पूरी बातचीत को देखकर ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे दो भी-बहन खाने की टेबल पर बैठकर इस बात प लड़ रहे हों कि आज खाना कौन बनाएगा या कौन बाहर से मंगवाएगा.  

एक ही कंपनी का हिस्सा हैं दोनों ब्रांड

इस विज्ञापन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि Zomato और Blinkit अलग-अलग कंपनियां नहीं हैं. दोनों एक ही पैरेंट कंपनी Eternal Limited के तहत काम करते हैं. ऐसे में इनकी यह नोकझोंक दो अलग कंपनियों की लड़ाई से ज्यादा एक ही परिवार के दो सदस्यों की मजेदार बहस जैसा नजर आया.

यूजर्स बोले- 'ये तो सच में भाई-बहन हैं'

सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के सामने आने के बाद यूजर्स ने भी काफी मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. ऐसे में कई लोगों ने दोनों ब्रांड्स की इस क्रिएटिव मार्केटिंग की तारीफ की और कहा कि कंपनियों ने एक साधारण विज्ञापन को काफी दिलचस्प मनोरंजन में बदल दिया. वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि यह विज्ञापन कम और "भाई-बहन की लड़ाई" ज्यादा लग रहा है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 08:15 PM (IST)
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