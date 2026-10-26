देश के इस राज्य में पहली बार खुला 5 स्टार होटल, जानिए किराया और खासियतें

भारत अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, अनोखी संस्कृति और पारंपरिक खानपान के लिए जाना जाता है. अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पर्यटकों को लग्जरी होटल का नया विकल्प मिला है. यहां खुले पोलो होटल कोहिमा को राज्य के पहला 5 स्टार होटल के रूप में पेश किया गया है. यह शुरुआत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है.

होटल की सबसे खास बात इसका पहाड़ियों और घाटी की ओर खुलने वाला खूबसूरत नजारा है. यहां कांच से बना लांबी क्षेत्र, इन्फिनिटी पूल और आसपास के प्राकृतिक दृश्य देखने का मौका मिलता है. कमरों की सजावट में नागा जन जातीय कला और पारंपरिक बुने हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है.

होटल के मिथुन ब्लॉक की छत का डिजाइन नागा समुदाय के पारंपरिक मोरुंग से प्रेरित है. मोरुंग पारंपरिक रूप से सामुदायिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन से जुड़े स्थान रहे हैं. इस तरह होटल में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थानीय वास्तुकला को भी जगह दी गई है.

56 कमरों वाला है पोलो होटल कोहिमा

कोहिमा में स्थित पोलो होटल कोहिमा का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2026 को नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने किया. इस होटल में कुल 56 कमरे हैं और इसके साथ पोलो होटलस ग्रुप ने नागालैंड में अपने कारोबार की शुरुआत की है. होटल को इस तरह तैयार किया गया है कि यहां आने वाले मेहमानों को आधुनिक सुविधाओं के साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का अनुभव भी मिल सके.

एक रात ठहरने का कितना है किराया?

उपलब्ध की गई लिस्टिंग में पोलो होटल कोहिमा के एक स्टे के लिए 12,473 रुपये प्रति रात और 3,529 रुपये टैक्स व अन्य शुल्क दिखाए गए थे, यानी कुल 16,0029 रुपये है. यह एक विशेष तारीख और ऑफर से जुड़ी कीमत है, स्थायी किराया नहीं. बुकिंग की तारीख, कमरे की श्रेणी और उपलब्ध ऑफर के अनुसार कीमत बदल सकती है.

खाने-पीने के लिए भी मिलेगा खास अनुभव

पोलो होटल कोहिमा में ट्रिंग- ट्रिंग नाम का ऑल-डे डाइनर भी है. यह रेस्टोरेंट 1990 के दशक की थीम पर आधारित है और शिलॉन्ग तथा कोलकाता के बाद इसका तीसरा आउटलेट कोहिमा में खुला है. यहां भारतीय और पश्चिमी व्यंजनों के अलावा नागालैंड के पारंपरिक स्वाद को दर्शाने वाला सात कोर्स का खास मेन्यू भी उपलब्ध है.

हॉर्नबिल फेस्टिवल घूमने वालों के लिए खास विकल्प

कोहिमा में हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है. होटल से पर्यटक दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के अलावा खोनोमा गांव और जुकू घाटी जैसे स्थानों की यात्रा की योजना बना सकते हैं. दीमापुर एयरपोर्ट से कोहिमा सड़क मार्ग द्वारा लगभग डेढ़ से दो घंटे में पहुंचा जा सकता है.

नागालैंड सरकार को उम्मीद है कि बेहतर होटल सुविधाओं से राज्य में पर्यटन और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. पोलो होटल कोहिमा का खुलना राज्य के आतिथ्य क्षेत्र के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है, हालांकि इसकी औपचारिक पांच सितारा श्रेणी की पुष्टि अलग से जांचना जरूरी है.

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

होटल प्रबंधन के मुताबिक, यहां काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी स्थानीय निवासी हैं. इसके अलावा होटल के संचालन के लिए स्थानीय बुनकरों, कलाकारों, किसानों और बढ़ई से सामान खरीदने की योजना है. इससे क्षेत्र के छोटे कारोबारियों और कारीगरों को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है.

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