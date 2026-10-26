बड़ी खबर: इन 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने जा रही सरकार, देखें नाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार चार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करेगी.

सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम का अनुपालन होगा.

सेंट्रल बैंक, यूको, पंजाब, इंडियन ओवरसीज बैंक में कमी होगी.

हिस्सेदारी ओएफएस, क्यूआईपी जैसे माध्यमों से बेची जाएगी.

सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करने की योजना बना रही है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नियमों के मुताबिक, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होना अनिवार्य है. चूंकि इस बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है इसलिए अब रेगुलेटर के 25% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन करते हुए 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी. इसके अलावा, बैंक खुद भी बाजार से फंड जुटा सकते हैं.

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की लगभग 81.19% हिस्सेदारी है. चूंकि सेबी के नियम के मुताबिक, सरकार अधिकतम 75% हिस्सेदारी ही अपने पास रख सकती है इसलिए मौजूदा 81.19% की हिस्सेदारी को 75% के स्तर पर लाने के लिए सरकार को बैंक में करीब 6.2% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. OFS में संस्थागत (institutional) और रिटेल निवेशक दोनों हिस्सा ले सकते हैं, जबकि बैंक का QIP (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) केवल संस्थागत खरीदारों के लिए होगा.

2. यूको बैंक

यूको बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 90.95% है. ऐसे में उसे करीब 16% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. उम्मीद है कि यह हिस्सेदारी OFS (ऑफर फॉर सेल) और QIP (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) दोनों तरीकों से बेची जाएगी.

3. पंजाब एंड सिंध बैंक

पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की लगभग 93.85% हिस्सेदारी है और उसे करीब 19% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. शुक्रवार को पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर 18.21 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो इसके पिछले बंद भाव 20.35 रुपये से 10.52% कम है. अपने आखिरी सत्र में यह स्टॉक 20.37 रुपये पर खुला और दिन के कारोबार में 20.39 रुपये के उच्च स्तर को छूते हुए 19.61 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचकर बंद हुआ. फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,949 करोड़ रुपये है.

4. इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 92.44% है. सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों के तहत बैंक में सरकार को अपनी हिस्सेदारी में लगभग 17.44% की कटौती करनी होगी.

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