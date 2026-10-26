Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबड़ी खबर: इन 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने जा रही सरकार, देखें नाम

बड़ी खबर: इन 4 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने जा रही सरकार, देखें नाम

भारत सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक समेत 4 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. इसके बाद बैंकों के 25% शेयर आम जनता के पास होंगे. यह बिक्री पूरी तरह से बाजार की स्थिति पर निर्भर होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार चार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करेगी.
  • सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम का अनुपालन होगा.
  • सेंट्रल बैंक, यूको, पंजाब, इंडियन ओवरसीज बैंक में कमी होगी.
  • हिस्सेदारी ओएफएस, क्यूआईपी जैसे माध्यमों से बेची जाएगी.

सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% करने की योजना बना रही है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नियमों के मुताबिक, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम जनता के पास होना अनिवार्य है. चूंकि इस बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है इसलिए अब रेगुलेटर के 25% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन करते हुए 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी. इसके अलावा, बैंक खुद भी बाजार से फंड जुटा सकते हैं.  

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार की लगभग 81.19% हिस्सेदारी है. चूंकि सेबी के नियम के मुताबिक, सरकार अधिकतम 75% हिस्सेदारी ही अपने पास रख सकती है इसलिए मौजूदा 81.19% की हिस्सेदारी को 75% के स्तर पर लाने के लिए सरकार को बैंक में करीब 6.2% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. OFS में संस्थागत (institutional) और रिटेल निवेशक दोनों हिस्सा ले सकते हैं, जबकि बैंक का QIP (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) केवल संस्थागत खरीदारों के लिए होगा. 

2. यूको बैंक

यूको बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 90.95% है. ऐसे में उसे करीब 16% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. उम्मीद है कि यह हिस्सेदारी OFS (ऑफर फॉर सेल) और QIP (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट) दोनों तरीकों से बेची जाएगी. 

3. पंजाब एंड सिंध बैंक

पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की लगभग 93.85% हिस्सेदारी है और उसे करीब 19% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत है. शुक्रवार को पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर 18.21 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो इसके पिछले बंद भाव 20.35 रुपये से 10.52% कम है. अपने आखिरी सत्र में यह स्टॉक 20.37 रुपये पर खुला और दिन के कारोबार में 20.39 रुपये के उच्च स्तर को छूते हुए 19.61 रुपये के निचले स्तर तक पहुंचकर बंद हुआ.  फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,949 करोड़ रुपये है.

4. इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 92.44% है. सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों के तहत बैंक में सरकार को अपनी हिस्सेदारी में लगभग 17.44% की कटौती करनी होगी.

ये भी पढ़ें:

क्या बगैर DA मनेगी त्योहार? जानें कब तक आएगा सरकार का फैसला 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
Central Bank Of India Punjab & Sind Bank UCO Bank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Walkie-Talkie बेचने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना, ये एक गलती पड़ी महंगी
Walkie-Talkie बेचने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना, ये एक गलती पड़ी महंगी
बिजनेस
कहीं दीवाली से पहले महंगा तो नहीं हो गया कुकिंग गैस, चेक करें आज का LPG रेट
कहीं दीवाली से पहले महंगा तो नहीं हो गया कुकिंग गैस, चेक करें आज का LPG रेट
बिजनेस
आज इन 5 शहरों में बंद हैं बैंक, जानें सोमवार को RBI ने क्यों दी है छुट्टी?
आज इन 5 शहरों में बंद हैं बैंक, जानें सोमवार को RBI ने क्यों दी है छुट्टी?
बिजनेस
फ्लाइट कैंसल तो वापस मिलेगा GST, ट्रिब्यूनल ने एयरलाइंस को दी राहत
फ्लाइट कैंसल तो वापस मिलेगा GST, ट्रिब्यूनल ने एयरलाइंस को दी राहत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किसे कह दिया जिहादी? बोले- 'अमेरिका में शरिया कानून...'
ट्रंप ने किसे कह दिया जिहादी? बोले- 'अमेरिका में शरिया कानून...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बॉलीवुड
आयुष्मान की 'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, 'हैवान'-'पेद्दी' समेत साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'उड़ता तीर' ने संडे को काटा गदर, साल 2026 की 30 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
विश्व
ईरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का नेतन्याहू ने दिया आदेश, बोले- 'मैंने मोसाद और IDF को...'
ईरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का नेतन्याहू ने दिया आदेश, बोले- 'मैंने मोसाद और IDF को...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी गुलाबी ठंड, इस दिन फिर बरसेंगे बादल
दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी गुलाबी ठंड, इस दिन फिर बरसेंगे बादल
ट्रेंडिंग
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
भारत का ऑटो पहुंचा ब्रिटेन! विदेशी कपल ने यूके मंगवाया टुक-टुक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget