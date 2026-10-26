सेंट्रल बैंक से गायब हुए 13.96 करोड़, क्या ग्राहकों के खाते से उड़ जाएंगे सारे पैसे?

बैंक में पैसा जमा करते हुए ग्राहकों की यही उम्मीद रहती है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी और समय पर काम आएगी. लेकिन जब बैंकिंग सिस्टम में ही करोड़ों रुपए के अनधिकृत ट्रांजैक्शन का मामला सामने आए तो पैसे की सुरक्षा को लेकर मन में सवाल उठना लाजमी है. मामला मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा है.

बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 3 दिनों में ही 187 अनधिकृत ट्रांजैक्शन के जरिए 13.96 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की शिकायत की है. ये पैसे RBI के पास मौजूद बैंक के सेटलमेंट अकाउंट से निकाले गए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट को लेकर चिंता करने की जरूरत है?

क्या खाते से कटेंगे पैसे?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि 15 से 17 अक्टूबर के बीच 187 अनधिकृत ट्रांजैक्शन हुए हैं और इनके जरिए 13.96 करोड़ रुपए 36 अलग-अलग बैंकों के खातों में भेजे गए हैं. बैंक की शिकायत में कहा गया है कि ये रकम RBI के पास मौजूद उसके सेटलमेंट अकाउंट से ट्रांसफर हुई है.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये पैसे बैंक के ग्राहकों के फंड से जुड़े थे, न कि बैंक की अपनी पूंजी से. वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों के व्यक्तिगत सेविंग अकाउंट से सीधे पैसे कटे हैं. फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट दावा नहीं किया गया है कि ग्राहकों के खातों में अलग से डेबिट हुआ है.

कितने हुए ट्रांजैक्शन?

बैंक की शिकायत के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शन बस 3 दिनों में किए गए है. 15 अक्टूबर को 6 ट्रांजैक्शन हुए, 16 अक्टूबर को 88 और 17 अक्टूबर को 93 ट्रांजैक्शन हुए. ऐसे टोटल 187 ट्रांजैक्शन करके करीब 13.96 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं.

बैंक की आंतरिक टीम जब इन ट्रांजैक्शन की जांच करने लगी तो उन्हें बैंकिंग रिकॉर्ड में इनका डेटा नहीं मिला. बैंक के मुताबिक, इन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उसकी शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सिस्टम और RTGS सेटलमेंट रिकॉर्ड में नहीं है. यानी बात सिर्फ किसी ग्राहक के गलत खाते में पैसे भेजने की नहीं है. बैंक की शिकायत में भुगतान से जुड़े सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने का शक जताया गया है.

बैंकिंग सिस्टम में क्या हुई गड़बड़ी?

इस मामले में IFTAS के सेंट्रल SFMS सर्वर तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने का आरोप है. IFTAS, RBI की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. SFMS बैंकों के बीच वित्तीय लेनदेन से जुड़े संदेश भेजने का काम करता है. RTGS जैसे सिस्टम में जब एक बैंक से दूसरे बैंक में बड़ी रकम ट्रांसफर होती है तो पेमेंट से जुड़े मैसेज इसी तरह की व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं.

पहले बैंक भुगतान के निर्देश को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज करता है. फिर पेमेंट मैसेज आगे भेजा जाता है और सेटलमेंट का प्रोसेस पूरा होता है. लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत में जिन 187 ट्रांजैक्शन पर सवाल उठे हैं, उनका रिकॉर्ड बैंक के सामान्य सिस्टम में नहीं मिला है.

क्या बदल देना चाहिए पिन और पासवर्ड?

इस मामले में फिलहाल तो बैंक की तरफ से ग्राहकों के लिए कोई मैसेज नहीं आया है. ऐसे में ग्राहकों को भी घबराने या अपना बैंक खाता बंद करने की जरूरत नहीं है. बस बैंकिंग सुरक्षा के लिए अपने खाते में आए मैसेज और बैंक स्टेटमेंट पर नजर रखें. किसी अनजान ट्रांजैक्शन का पता चलने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें. ओटीपी, पिन और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें. आप चाहें तो अपने एटीएम का पिन और अपना यूपीआई पासवर्ड बदल सकते हैं, हालांकि बैंक ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं.

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