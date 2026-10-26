Walkie-Talkie बेचने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना, ये एक गलती पड़ी महंगी

ऑनलाइन कोई सामान खरीदते समय अक्सर ग्राहक उसके फीचर्स देखते हैं. लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के एड में ये नहीं बताया जाए कि उसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है या नहीं, तो ग्राहक मुश्किल में पड़ सकते हैं. ऐसा ही एक मामला वॉकी-टॉकी बेचने वाली कंपनी होगार टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी का आया है.

CCPA ने होगार टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. प्राधिकरण के मुताबिक, कंपनी की वेबसाइट पर वॉकी-टॉकी के एड और प्रोडक्ट लिस्टिंग में जरूरी जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई थी. वैसे सिर्फ होगार कंपनी इस मामले में अकेली नहीं है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, Meesho, मेटा के फेसबुक मार्केटप्लेस, जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेड इंडिया पर भी कार्रवाई हुई है. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

कंपनी से क्या हुई गलती?

CCPA की जांच में सामने आया कि होगार टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर वॉकी-टॉकी के अलग-अलग मॉडल की लिस्टिंग में तीन जरूरी बातें नहीं थीं. इन तीन बातों में डिवाइस किस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है या नहीं और उससे जुड़े जरूरी अप्रूवल की जानकारी शामिल है.

अब ये तीन जानकारी नहीं होने से ग्राहक को ऐसा लग सकता है कि वो वॉकी-टॉकी खरीदकर बिना किसी परमिशन के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या लाइसेंस जरूरी है?

हर वॉकी-टॉकी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है. नियम के मुताबिक 446.0 से 446.2 MHz फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो डिवाइस को तय शर्तों के तहत लाइसेंस से छूट मिल सकती है. लेकिन इस सीमा के बाहर काम करने वाले डिवाइस पर नियम लागू हैं. यानी वॉकी-टॉकी खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत और रेंज चेक करना काफी नहीं है. ये भी देखें कि डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और उसके इस्तेमाल के लिए कौन-सी परमिशन चाहिए.

कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा?

कार्रवाई के दौरान होगार टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसके पास वैध DPL है और उसके डिवाइस ETA सर्टिफिकेशन के दायरे में आते हैं. कंपनी ने ये भी दलील दी कि उसकी वेबसाइट का इस्तेमाल सीधे ऑनलाइन बिक्री करने के बजाय जानकारी देने और ग्राहकों से संपर्क हासिल करने के लिए किया जाता है. वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे या शॉपिंग कार्ट भी नहीं था.

हालांकि, CCPA ने किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया है. प्राधिकरण का कहना था कि कंपनी के पास लाइसेंस या दूसरे अप्रूवल होने से जानकारी देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है.

अमेजन-फ्लिपकार्ट, मेटा पर हुई कार्यवाई?

CCPA ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की बिक्री और विज्ञापन में जरूरी जानकारी न दिए जाने को लेकर जांच शुरू की थी. इस दौरान 16,970 से ज्यादा ऐसी लिस्टिंग की पहचान की गई, जिनमें जरूरी जानकारी नहीं थी. इसके बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, Meesho, मेटा के फेसबुक मार्केटप्लेस, जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेड इंडिया समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए.

प्राधिकरण अब तक टोटल 12 कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी कर चुका है. इन मामलों में अभीतक 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अमेजन सेलर सर्विस, फ्लिपकार्ट, Meesho, मेटा प्लेटफॉर्म्स और ट्रेड इंडिया पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि जियोमार्ट और होगार टेक्नोलॉजीज समेत कुछ कंपनियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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