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हिंदी न्यूज़बिजनेसFD कराने वालों की मौज! इस बैंक ने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, चेक करें रेट

FD कराने वालों की मौज! इस बैंक ने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, चेक करें रेट

इंडियन बैंक ने FD की अपनी 2 स्पेशल स्कीम्स की ब्याज दरों में 0.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. यानी कि बैंक जमा राशि पर अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले तगड़ा रिटर्न मिलेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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इंडियन बैंक ने अपनी दो स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम्स पर इंटरेस्ट रट में 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है. इसके तहत, 555-दिन वाली 'इंड ग्रो' (Ind Grow) डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़कर 6.80% और 777-दिन वाली 'इंड प्रॉस्पर' (Ind Prosper) डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.75% हो गई है. ये नई दरें 23 अक्टूबर, 2026 से लागू हो चुकी हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में यह बदलाव एक ऐसे समय में आया है जब लोग यह तुलना करने में लगे हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक-कौन दे रहा है. 

बता दें कि इस नए रेट के साथ इंडियन बैंक दूसरे सरकारी बैंकों के मुकाबले सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक की कैटेगरी में शामिल हो गया है. हालांकि, अब भी कुछ प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग-अलग टेन्योर के लिए इससे भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. बैंक ऑफ इंडिया 999-दिन की डिपॉजिट पर 6.85% तक का ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% का ब्याज दे रहा है. इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक अधिकतम 6.60% का ब्याज दे रहे हैं इसलिए इंडियन बैंक 6.80% के नए रेट के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेगमेंट में आगे हैं. 

FD पर कौन कितना दे रहा रिटर्न? 

बैंक कैटेगरी बैंक FD पर अधिकतम ब्याज दर समय सीमा
सरकारी बैंक इंडियन बैंक 6.80% 555 दिन
सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया 6.85% 999 दिन
सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% 555 दिन
प्राइवेट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक 7.10% 500 दिन से 3 साल तक 
प्राइवेट बैंक बंधन बैंक 7.45% 2 साल
स्मॉल फाइनेंस बैंक  सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.25% 5 साल
स्मॉल फाइनेंस बैंक  जना स्मॉल फाइनेंस बैंक  8.00% 3 साल
स्मॉल फाइनेंस बैंक  उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक  8.10% 666 दिन

ज्यादा इंटरेस्ट देने में स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे आगे्र

आमतौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, सरकारी बैंकों और कई दूसरे प्राइवेट बैंकों के मुकाबले ज्रूादा रिटर्न देते हैं. हालांकि, यह मुनाफा अकसर लंबी अवधि के लिए निवेश पर मिलता है. वहीं, इंडियन बैंक जैसे सरकारी बैंक 555 दिनों की छोटी अवधि के लिए भी 6.80% का रिटर्न देकर ज्यादा मुनाफा करा रहे हैं. मिसाल के तौर पर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की पांच साल तक के लिए जमा राशि पर 8.25% की दर से इंटरेस्ट दे रहा है. जबकि इंडियन बैंक की संशोधित 6.80% की दर 555 दिनों की अवधि के लिए है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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