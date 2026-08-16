सरसों का तेल 220 रुपए के पार, मूंगफली-पाम ऑयल भी हुआ महंगा

Food Inflation: खाने के तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. सरसों के तेल के साथ साथ पाम ऑयल, मूंगफली और सूरजमुखी के तेल के दाम भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो गए हैं. बारिश के वजह से सप्लाई पर असर पड़ा है, इस मौसम में खाने पीने की चीजों के दाम अक्सर ज्यादा हो जाते हैं. सब्जियों के कीमत में भी इजाफा देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर दिखाई दे रहा है.

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जौनपुर और आसपास के जिलों में सरसों 7,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के कीमत पर बिक रही है. किसानों को उम्मीद है कि इसका कीमत 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है. वहीं, फुटकर बाजार में सरसों का तेल करीब 220 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है. पिछले एक महीने में ही इसके दाम में तेजी आई है.

सरकारी आंकड़ों में भी ज्यादा हुई कीमत

केंद्र सरकार के कंज्यूमर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक,15 अगस्त को देश में सरसों के तेल की औसत कीमत 197.25 रुपये प्रति किलोग्राम रही. एक महीने पहले ये 194.15 रुपये थी. वहीं, 15 अगस्त 2025 को इसका औसत कीमत 188.20 रुपये था. यानी एक साल में कीमत ज्यादा हुई है.

यह भी पढ़ें- आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

बड़े शहरों में कितनी है कीमत?

दिल्ली में सरसों का तेल 209 रुपये

मुंबई में 231 रुपये

और चेन्नई में 247 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रहा है.

पाम और सूरजमुखी तेल भी महंगे

पाम ऑयल का कीमत 149.57 रुपये है, जबकि पिछले साल 130.24 रुपये था. यानी करीब 14% इजाफा हुआ है. सूरजमुखी तेल 191.16 रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 159 रुपये से करीब 19% ज्यादा है. वहीं, मूंगफली तेल 205.39 रुपये है, जबकि पिछले साल 185.62 रुपये था.

सब्जियों के दाम दिल्ली में आलू करीब 23 रुपये, प्याज 45 रुपये और टमाटर 45 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है.

यह भी पढ़ें- आज सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें पूरी रेट लिस्ट