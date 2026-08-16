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हिंदी न्यूज़बिजनेससरसों का तेल 220 रुपए के पार, मूंगफली-पाम ऑयल भी हुआ महंगा

सरसों का तेल 220 रुपए के पार, मूंगफली-पाम ऑयल भी हुआ महंगा

Mustard oil Price: दिन पर दिन बढ़ती महगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. पिछले दिनों दाल और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़े तो अब खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 11:10 AM (IST)
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Food Inflation: खाने के तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. सरसों के तेल के साथ साथ पाम ऑयल, मूंगफली और सूरजमुखी के तेल के दाम भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो गए हैं. बारिश के वजह से सप्लाई पर असर पड़ा है, इस मौसम में खाने पीने की चीजों के दाम अक्सर ज्यादा हो जाते हैं. सब्जियों के कीमत में भी इजाफा देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर दिखाई दे रहा है.

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जौनपुर और आसपास के जिलों में सरसों 7,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के कीमत पर बिक रही है. किसानों को उम्मीद है कि इसका कीमत 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है. वहीं, फुटकर बाजार में सरसों का तेल करीब 220 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है. पिछले एक महीने में ही इसके दाम में तेजी आई है.

सरकारी आंकड़ों में भी ज्यादा हुई कीमत

केंद्र सरकार के कंज्यूमर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक,15 अगस्त को देश में सरसों के तेल की औसत कीमत 197.25 रुपये प्रति किलोग्राम रही.  एक महीने पहले ये 194.15 रुपये थी. वहीं, 15 अगस्त 2025 को इसका औसत कीमत 188.20 रुपये था. यानी एक साल में कीमत ज्यादा हुई है.

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बड़े शहरों में कितनी है कीमत?

  • दिल्ली में सरसों का तेल 209 रुपये
  • मुंबई में 231 रुपये
  • और चेन्नई में 247 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रहा है.

पाम और सूरजमुखी तेल भी महंगे

पाम ऑयल का कीमत 149.57 रुपये है, जबकि पिछले साल 130.24 रुपये था. यानी करीब 14% इजाफा हुआ है. सूरजमुखी तेल 191.16 रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के 159 रुपये से करीब 19% ज्यादा है. वहीं, मूंगफली तेल 205.39 रुपये है, जबकि पिछले साल 185.62 रुपये था.

सब्जियों के दाम दिल्ली में आलू करीब 23 रुपये, प्याज 45 रुपये और टमाटर 45 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Inflation Mustard Oil Kitchen Budget OIL
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