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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें पूरी रेट लिस्ट

आज सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? देखें पूरी रेट लिस्ट

Petrol- Diesel Price Today: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल कितने का मिलने वाला है, यहां से जान सकते हैं. यहां पूरी रेट लिस्ट के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: 16 अगस्त 2026 को पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. तेल कंपनियों की ओर से आज भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और सरकार की एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव पर बाजार की नजर बनी हुई है.

विंडफॉल टैक्स हुआ जीरो

हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली विंडफॉल टैक्स को जीरो कर दिया है, जबकि डीजल पर यही फीस 24 रुपए प्रति लीटर रखा गया है. ये बदलाव 15 अगस्त से लागू हुए हैं. हालांकि, इसका असर फिलहाल दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम पर नहीं दिखा है. दिल्ली में ग्राहक आज भी पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर की दर से ही मिल रहा है.

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क्यों अलग-अलग शहरों में अलग होता है रेट?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शहर-दर-शहर अलग रहती हैं. इसका एक बड़ा कारण राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अलग-अलग टैक्स हैं. इसके अलावा पेट्रोल पंप तक ईंधन पहुंचाने की लागत और स्थानीय शुल्क भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं. इसी कारण दिल्ली में जो कीमत उपभोक्ता चुकाता है, जरूरी नहीं कि वही कीमत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या किसी दूसरे शहर में भी हो.

कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव घरेलू ईंधन बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो आयात की लागत बढ़ सकती है. वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल कंपनियों की लागत पर दबाव कम हो सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Price Petrol & Diesel
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