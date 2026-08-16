बिना बताए बैंक क्यों घटा देते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट?

Credit Card Limit: क्रेडिट कार्ड यूडर्स चाहते हैं कि समय के साथ उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़े, लेकिन अगर अचानक से क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम हो जाए तो यह हैरान करने वाली बात हो सकती है. खास बात यह है कि ऐसा कई बार बिना किसी अनुरोध के भी हो जाता है, लोगों को लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है. लेकिन हर बार इसकी वजह वही नहीं होती, जैसा लोग सोचते हैं.

एक कारण कार्ड का कम इस्तमाल करना भी हो सकता है. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तमाल महीनों तक नहीं करते है या कभी- कभार छोटी खरीदारी के लिए करते है, तो बैंक यह मान सकता है कि आपको इतनी अधिक क्रेडिट लिमिट की जरुरत नहीं है. बैंक और कार्ड देने वाली कंपनियां समय-सनय पर ग्राहकों के खातें की जाच करती हैं. इस प्रक्रिया में लंबे समय तक इस्तमाल न हो रहे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम किया जा सकता है.

वक्त पर बिल नहीं भरने से क्या होगा?

अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरते है तो इसका असर आपके क्रेडिट लिमिट पर भी पड़ सकता है. अगर कई महीनों तक सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही जमा किया जाता है या कार्ड पर बड़ा बकाया रहता है, तो बैंक आपको जोखिम वाला ग्राहक मान सकता है. ऐसे में बैंक अपना जोखिम कम करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम कर सकता है.

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बैंक सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड को ही नहीं बल्की आपकी पूरी क्रेडिट प्रोफाइल भी देखता हैं. अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, किसी कार्ड की किस्त समय पर नहीं चुकाई या नया क्रेडिट कार्ड बनवाया है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है और इसका असर आपकी क्रेडिट लिमिट पर पड़ सकता है.

इसके अलावा आपकी आय भी बड़ी भूमिका निभाती है. कई बैंक ग्राहकों से समय-समय पर उनकी आय अपडेट करने के लिए कहते हैं. अगर आपकी आय पहले से कम हो गई है या बैंक को लगता है कि आपकी लोन चुकाने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट को कम करने का फैसली ले सकता है. यह सब ग्राहको के साथ नहीं होता, लेकिन बैंक इन बातों पर जरूर नजर रखते हैं.

कई बार नहीं होती ग्राहक की गलती

कई बार क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होने की वजह आपकी कोई गलती नहीं होती. बैंक समय-समय पर अपने सभी क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की समीक्षा करते हैं और अपने जोखिम और बिजनेस के हिसाब से नियमों में बदलाव करते हैं. ऐसे मामलों में, भले ही आपने हमेशा समय पर बिल चुकाया हो, फिर भी बैंक कुछ ग्राहकों की क्रेडिट लिमिट कम कर सकता है.

क्रेडिट लिमिट कम होने का एक और नुकसान क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ सकता है. मान लीजिए आप हर महीने 35,000 रुपए खर्च करते हैं. पहले आपके कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए थी, लेकिन अब बैंक ने इसे घटाकर 70,000 रुपए कर दिया. ऐसे में आपका खर्च तो वही रहेगा, लेकिन आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपनी उपलब्ध लिमिट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे होंगे.

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अगर यह अनुपात लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है, तो इसका नकारात्मक असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है. इसलिए अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम हो जाए, तो अपने खर्च और क्रेडिट उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है.

कस्टमर केयर से करें संपर्क

अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम हो गई है तो इसका मतलब यह नही है कि इसे दोबारा बढ़ाया नहीं जा सकता. अगर बैंक ने इस बारे में आपको ईमेल या मैसेज के जरिए जानकारी नहीं दी है, आप कस्टमर केयर से संपर्क करके इसकी वजह पूछ सकते हैं.

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