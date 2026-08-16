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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

LPG Rate Today 16 August 2026: आज 16 अगस्त के दिन आपको 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी यहां मिलेगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 16 Aug 2026 10:01 AM (IST)
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LPG Rate Today 16 August 2026: आज अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने को है या फिर घर में कोई फंक्शन है और आपको 19 किलो वाला गैस सिलेंडर खरीदना है तो ये खबर आपके काम की है. यहां घरेलू और कमर्शियल दोनों ही तरह के गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट दी गई है. यहां के शहर अनुसार एलीपीजी के दाम के बारे में बताया गया है. इसकी मदद से आप अपने बजट को भी फिक्स कर सकते हैं. 

शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-

  • कोलकाता- घरेलू 968.00 रुपए
  • मुंबई- घरेलू 941.50 रुपए
  • चेन्नई- घरेलू 957.50 रुपए
  • गुड़गांव- घरेलू 950.50 रुपए
  • नोएडा- घरेलू 939.50 रुपए
  • बैंगलोर- घरेलू 944.50 रुपए
  • भुवनेश्वर- घरेलू 968.00 रुपए
  • चंडीगढ़- घरेलू 951.50 रुपए
  • हैदराबाद- घरेलू 994.00 रुपए
  • जयपुर- घरेलू 945.50 रुपए
  • लखनऊ- घरेलू 979.50 रुपए
  • पटना- घरेलू 1,031.50 रुपए
  • तिरुवनंतपुरम- घरेलू 951.00 रुपए

शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर रेट लिस्ट- 

  • कोलकाता- कमर्शियल 2,872.50 रुपए
  • मुंबई- कमर्शियल 2,691.50 रुपए
  • चेन्नई- कमर्शियल 2,906.00 रुपए
  • गुड़गांव- कमर्शियल 2,755.00 रुपए
  • नोएडा- कमर्शियल 2,738.00 रुपए
  • बैंगलोर- कमर्शियल 2,821.00 रुपए
  • भुवनेश्वरृ- कमर्शियल 2,908.00 रुपए
  • चंडीगढ़- कमर्शियल 2,760.00 रुपए
  • हैदराबाद- कमर्शियल 2,985.00 रुपए
  • जयपुर- कमर्शियल 2,765.50 रुपए
  • लखनऊ- कमर्शियल 2,860.50 रुपए
  • पटना- कमर्शियल 3,018.00 रुप
  • तिरुवनंतपुरम- घरेलू 951.00 रुपए

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बदले?

घरेलू एलपीजी की कीमतों को सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों, आयात लागत और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय करती हैं. अगस्त में घरेलू एलपीजी की खुदरा कीमत दिल्ली में 942 रुपए पर बरकरार रखी गई है. सरकार के मुताबिक भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों और अन्य लागतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ता है.

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कमर्शियल एलपीजी में कब मिली थी राहत?ब

अगस्त की शुरुआत में ही कमर्शियल एलपीजी यानी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई थी. दिल्ली में कीमत करीब 202 रुपए कम की गई थी. ये आम आदमी के लिए काफी बड़ी राहत है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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