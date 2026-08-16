आज कितने का मिलेगा 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

LPG Rate Today 16 August 2026: आज अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म होने को है या फिर घर में कोई फंक्शन है और आपको 19 किलो वाला गैस सिलेंडर खरीदना है तो ये खबर आपके काम की है. यहां घरेलू और कमर्शियल दोनों ही तरह के गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट दी गई है. यहां के शहर अनुसार एलीपीजी के दाम के बारे में बताया गया है. इसकी मदद से आप अपने बजट को भी फिक्स कर सकते हैं.

शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-

कोलकाता- घरेलू 968.00 रुपए

शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर रेट लिस्ट-

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बदले?

घरेलू एलपीजी की कीमतों को सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों, आयात लागत और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय करती हैं. अगस्त में घरेलू एलपीजी की खुदरा कीमत दिल्ली में 942 रुपए पर बरकरार रखी गई है. सरकार के मुताबिक भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों और अन्य लागतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ता है.

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कमर्शियल एलपीजी में कब मिली थी राहत?ब

अगस्त की शुरुआत में ही कमर्शियल एलपीजी यानी 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई थी. दिल्ली में कीमत करीब 202 रुपए कम की गई थी. ये आम आदमी के लिए काफी बड़ी राहत है.