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हिंदी न्यूज़बिजनेसयकीन नहीं होगा! सिर्फ सोकर लाखों की कमाई, मुंबई की महिला बनी 'स्लीप चैंपियन'

यकीन नहीं होगा! सिर्फ सोकर लाखों की कमाई, मुंबई की महिला बनी 'स्लीप चैंपियन'

मौजूदा रिपोर्टस में मुंबई की जिनिया चटर्जी ने Wakefit की 60 दिनों की स्लीप इंटर्नशिप जीतकर 9.6 लाख रुपये हासिल किए. प्रतियोगिता में 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इसमें नींद और मजेदार टास्क शामिल थे.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 07 Nov 2026 11:14 AM (IST)
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क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के बदले भी लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं? मुंबई की एक महिला ने इस अनोखे मौके को हकीकत में बदल दिया है. उन्होंने लगातार 60 दिनों तक अपनी नींद और दिनचर्या पर ध्यान देकर 9.6 लाख रुपये का इनाम जीत लिया. यह मौका उन्हें एक ऐसी इंटर्नशिप के जरिए मिला, जिसमें नौकरी की जिम्मेदारी काम करने के बजाय अच्छी नींद लेना और दिलचस्प चैलेंज पूरे करना था.

आमतौर पर इंटर्नशिप में युवाओं को किसी कंपनी के साथ काम करने का अनुभव मिलता है और बदले में स्टाइपेंड दिया जाता है. लेकिन Wakefit की यह पहल बिल्कुल अलग है. इसमें प्रतिभागियों को अपनी नींद की गुणवत्ता सुधारने, नियमित समय पर सोने और पर्याप्त आराम करने पर ध्यान देना होता है. यह प्रतियोगिता लगभग 60 दिनों तक चली. इस दौरान सभी प्रतिभागियों की नींद को ट्रैक किया गया और उनके प्रदर्शन के आधार पर स्कोर तैयार किए गए.

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कौन हैं 9.6 लाख रुपये जीतने वाली महिला?

मुंबई की रहने वाली जिनिया चटर्जी ने Wakefit की पांचवीं स्लीप इंटर्नशिप प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है. इस जीत के साथ उन्हें 9.6 लाख रुपये की इनामी राशि और कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड वेकेशन भी मिला है. इस प्रतियोगिता में देशभर से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद केवल 10 प्रतिभागियों को चुना गया.

फिनाले में चार प्रतिभागियों के बीच मुकाबला

60 दिनों के बाद रत्नागिरी के मणिकंदन, जिनिया चटर्जी और मेहेक खोत टॉप तीन प्रतिभागियों के रूप में सामने आए. वहीं, हैदराबाद के करीम खान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली. इस तरह चार प्रतिभागियों ने ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई.

फिनाले में 'मेमोरी फोम चैलेंज' के तहत प्रतिभागियों को तस्वीर देखकर वैसा ही बेडरूम तैयार करना था. इसके बाद 'स्लीप ऑक्शन' हुआ, जिसमें तकिए, कंबल, एसी, लाइटिंग और कमरे के साउंड जैसी सुविधाओं के लिए बोली लगानी थी. आखिर में सभी प्रतिभागियों की नींद का स्कोर जांचा गया और जिनिया विजेता बनीं.

2019 में शुरू हुई थी यह पहल

Wakefit ने इस अनोखी स्लीप इंटर्नशिप की शुरुआत 2019 में की थी. कंपनी के मुताबिक, शुरुआती चार सीजन में 10 लाख से ज्यादा आवेदन मिले और 65 इंटर्न को एक-एक लाख रुपये का स्टाइपेंड दिया गया.

अब पांचवें सीजन की विजेता को 9.6 लाख रुपये मिले हैं. कंपनी ने अगले यानी छठे सीजन के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है. इस पहल का उद्देश्य लोगों को अच्छी नींद की अहमियत समझाना और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

सिर्फ सोना नहीं, पूरे करने होते थे मजेदार टास्क

इस इंटर्नशिप में प्रतिभागियों को केवल बिस्तर पर आराम नहीं करना था, बल्कि हर सप्ताह कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना पड़ता था. इनमें 'स्लीप सिनेमा' नाम का चैलेंज शामिल था, जिसमें मशहूर फिल्मों के दृश्यों को नींद से जोड़कर दोबारा प्रस्तुत करना था.

इसके अलावा 'स्लीप बिंगो' में अपनी सोने की आदतों का आकलन करना होता था. वहीं, 'अंडरकवर स्लीप मिशन' में सामान्य बातचीत के दौरान 'ब्लैंकेट' या 'पिलो' जैसे शब्दों का 10 बार इस्तेमाल करना था, बिना सामने वाले को शक हुए. हर सप्ताह बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी को 'प्रो स्लीपर ऑफ द वीक' का खिताब मिलता था.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Wakefit Sleep Internship
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