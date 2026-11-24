इन दिनों लोग कोका-कोला, फैंटा, मिरिंडा और पेप्सी जैसी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर लाहौरी जीरा को पीना पसंद कर रहे हैं. क्योंकि ये एक हेल्दी ड्रिंक है और इससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता. बल्कि ये सोडा बेस्ड ड्रिंक है और इसमें जीरा के साथ मसाला है तो ये पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है. ऐसे में इस ड्रिंक का बाजार इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ड्रिंक का आईडिया कैसे आया?

लाहौरी जीरा की शुरुआत घर की रसोई में एक छोटे से एक्सपरिमेंट के साथ हुई है, आज उसकी कंपनी सालाना 1,112 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने की उम्मीद कर रही है.

कैसे शुरू हुआ बिजनेस?

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौरी जीरा की शुरुआत साल 2017 में पंजाब के तीन कजिन भाइयों सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना ने की थी. एक दिन तीनों घर पर बैठे थे. तभी निखिल डोडा ने किचन में ही मौजूद साधारण चीजों से जीरे वाली एक ठंडी और मसालेदार ड्रिंक बनाई. तीनों को इसका स्वाद काफी पसंद आया. इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रिंक को बाजार में उतारा जाए. परिवार से शुरुआती आर्थिक मदद लेकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया. करीब 9 साल में उनका ये छोटा-सा एक्सपरिमेंट एक बड़े ब्रांड में बदल गया.

10 रुपये से बना बड़ा कारोबार

लाहौरी जीरा की लोकप्रियता के पीछे इसकी कम कीमत भी एक बड़ी वजह है. इसकी एक बोतल सिर्फ 10 रुपये में मिलती है. इसकी खासियत है कि इसमें जीरे का देसी स्वाद और सोडा का मजा दोनों मिलते हैं. ये उन लोगों को भी पसंद आ रही है, जो कोल्ड ड्रिंक में कुछ अलग स्वाद चाहते हैं. कम कीमत और देसी स्वाद के कारण ये छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बाजारों तक अपनी जगह बना रही है.

1112 करोड़ का रेवेन्यू है टारगेट

कंपनी के CEO सौरभ मुंजाल ने बताया कि, पिछले साल कंपनी ने अपना प्रोडक्शन दोगुना करके रोजाना 12 लाख बोतल कर दिया था. इसके बावजूद कंपनी ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है. यानी बाजार में इस ड्रिंक की मांग लगातार बढ़ रही है. कंपनी को उम्मीद है कि इस साल उसका सालाना कारोबार 115 से 120 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,112 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

ये भी पढ़ें: आपके घर 10 मिनट में डिलीवरी देने वाले बॉय कितना कमाते हैं? खुद बताया