अगर आज आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो आपके लिए राहत की खबर है. 25 नवंबर 2026, बुधवार को देशभर में बैंक खुले रहेंगे. आज किसी भी राज्य या शहर के लिए RBI के हॉलिडे कैलेंडर में बैंक छुट्टी नहीं दी गई है. ऐसे में ग्राहक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और ICICI बैंक की शाखाओं में जाकर सामान्य बैंकिंग काम करा सकते हैं.

दरअसल, नवंबर में कई त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहे हैं. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और राहस पूर्णिमा के चलते कई शहरों में बैंकिंग सेवाएं बंद हुई थीं. लेकिन आज बैंक फिर से नॉर्मल तरीके से काम करेंगे.

आज बैंक में कौन-कौन से काम करा सकते हैं?

बैंक खुलने का मतलब है कि ग्राहक अपनी शाखा में जाकर सामान्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. अगर आपको चेक जमा करना है, पासबुक अपडेट करानी है या बैंक खाते से जुड़ा कोई दस्तावेज जमा करना है तो आज यह काम करा सकते हैं.

इसके अलावा कैश जमा करने और निकालने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने और बैंक अधिकारियों से लोन या दूसरे वित्तीय कामों को लेकर बातचीत करने के लिए भी आज शाखा जा सकते हैं. हालांकि, किसी खास सेवा के लिए जाने से पहले अपनी बैंक शाखा से समय और उपलब्धता की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

नवंबर के आखिरी हफ्ते में भी बैंक की कुछ छुट्टियां बाकी हैं. 27 नवंबर को कनकदास जयंती के मौके पर कर्नाटक के बेंगलुरु में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 28 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 29 को रविवार है. RBI के नियम के मुताबिक, देशभर के बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

तारीख दिन बैंक बंद हैं या खुले हैं? 25 नवंबर बुधवार खुले रहेंगे 26 नवंबर गुरुवार खुले रहेंगे 27 नवंबर शुक्रवार बेंगलुरु में बंद 28 नवंबर शनिवार देशभर में बंद 29 नवंबर रविवार देशभर में बंद 30 नवंबर सोमवार खुले रहेंगे

बैंक बंद होने पर भी नहीं रुकेंगी ये सेवाएं

बैंक की शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों के सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे. छुट्टी के दिन भी UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहती हैं. ग्राहक Google Pay, PhonePe और दूसरे UPI ऐप से पैसे भेज सकते हैं. इसके अलावा ATM से कैश निकालने, बैलेंस चेक करने और ऑनलाइन बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

हालांकि, शाखा जाकर होने वाले काम जैसे चेक से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं और दस्तावेज जमा करने के लिए बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपका कोई जरूरी काम बैंक शाखा में जाकर ही हो सकता है तो आज उसका फायदा उठा सकते हैं.

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