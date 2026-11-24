8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कर्मचारी वर्ग को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच तमाम कर्मचारी संगठन लगातार कई तरह की मांगें भी कर रहे हैं. अब हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन पाने के लिए कई साल तक इंतजार न करना पड़े. संगठन ने प्रमोशन के मौजूदा नियमों के रिव्यू की मांग की है.

FNPO का कहना है कि कुछ सरकारी पदों पर प्रमोशन पाने के लिए कर्मचारियों को 10 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है. इससे कर्मचारियों का करियर प्रभावित होता है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.

क्या हैं FNOP की मांगें?

FNPO ने 20 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को पत्र लिखकर प्रमोशन के नियमों में बदलाव की मांग की है. संगठन ने बताया कि फिलहाल अलग-अलग पे लेवल पर प्रमोशन के लिए अलग-अलग समय की सेवा पूरी करना जरूरी है. संगठन ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि प्रमोशन के लिए मिनिमम सेवा अवधि 1 साल और अधिकतम 4 साल तय की जाए. हालांकि, ये अवधि कर्मचारियों के काम, जिम्मेदारी और संबंधित विभाग की जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए.

क्यों उठी बदलाव की मांग?

संगठन ने इस बदलाव की मांग इसलिए की है, क्योंकि वो चाहता है कि सभी सरकारी विभागों में प्रमोशन के नियम एक जैसे और सही बनाए जाएं, ताकि कर्मचारियों को बेवजह लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े. FNPO का कहना है कि प्रमोशन के नियमों में इतना अंतर सही नहीं है.

फिलहाल क्या है व्यवस्था

लेवल 2 से लेवल 4 पर प्रमोशन के लिए 8 साल काम करना जरूरी है. लेवल 4 से लेवल 6 पर जाने के लिए 10 साल काम करना जरूरी है. लेवल 6 से लेवल 10 पर प्रमोशन के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ता है. ऐसे ही लेवल 9 से 9 और लेवल 11 से 13 के लिए क्रमशः 12 साल और 10 साल की सेवा जरूरी है. वहीं, कुछ अन्य पदों पर प्रमोशन के लिए केवल 1 से 3 साल की सेवा जरूरी है.

कब तक बदलेंगे नियम?

बता दें कि फिलहाल FNPO ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांग रखी है. ये केवल एक कर्मचारी संगठन का प्रस्ताव है. फिलहाल आयोग की तरफ से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. इस मांग को माना जाएगा या नहीं इस बारे में तभी पता चलेगा जब आयोग की सिफारिशें आएंगी.

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