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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?

दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की साइट पर फ्लैश हुआ नया मैसेज, जानें क्या है खास?

दीवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर एक नया अपडेट आया है. चूंकि वेतन आयोग की साइट पर आने वाले हर अपडेट्स पर लोगों की निगाहें रहती हैं इसलिए इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Nov 2026 08:25 AM (IST)
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  • नागरिक कार्यक्रम हेतु प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं.

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की वेबसाइटप पर अकसर कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं, जिन पर केंद्रीय कर्मचारियों की पैनी नजर रहती है ताकि सैलरी हाइक, पेंशन में बदलाव, अलाउंसेज या इसे लागू करने की समय-सीमा को लेकर आई कोई नई खबर उनसे छूट न जाए. यही वजह है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर होने वाले छोटे-मोटे बदलावों पर लोगों की नजरें बनी रहती हैं. 

दीवाली से पहले वेबसाइट पर आए एक अपडेट ने कर्मचारियों का खूब ध्यान खींचा है. साइट पर नया मैसेज फ्लैश होते ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि कहीं सरकार की तरफ से पे स्ट्रक्चर के बारे में कोई नई जानकारी तो नहीं दी गई है. आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आया नया अपडेट किनके लिए जरूरी है और क्या इसका सैलरी या पेंशन से कोई कनेक्शन है?

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क्या है साइट पर आया नया अपडेट?

बता दें कि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर अभी जो अपडेट फ्लैश हो रहा है उसका कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन से कोई कनेक्शन नहीं है. वेतन आयोग की वेबसाइटपर दिखाई दे रहा नया बैनर पीएम नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' से जुड़ा है. यह कार्यक्रम (140वें एपिसोड) का एक आधिकारिक प्रचार है.

कर्मचारियों को यह लग सकता है कि यह अपडेट उनकी नई सैलरी, फिटमेंट फैक्टर या पेंशन रीविजन को लेकर है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सरकार का एक सामान्य प्रचार संदेश है, जो सरकारी वेबसाइटों पर नियमित रूप से दिखाया जाता है. इसका वेतन आयोग से कोई लेना-देना नहीं है. 

किनके लिए यह संदेश जरूरी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का 140वां एपिसोड 29 नवंबर, 2026 को प्रसारित होने जा रहा है. इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी सामाजिक मुद्दों, उपलब्धियों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं. इसमें नागरिकों को भी अपने सुझाव और संदेश भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

ऐसे में अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी या आम नागरिक 29 नवंबर को होने वाले आगामी 'मन की बात' एपिसोड के लिए प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव, शिकायतें या कोई विषय भेजना चाहता है, तो वह इस बैनर में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं.

अगर आप भी अपने विचार पीएम मोदी के साथ साझा करना चाहते हैं या चर्चा के लिए उन्हें कोई विषय सुझाना चाहते हैं, तो टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं या 1922 पर मिस्ड कॉल देकर मिले एसएमएस लिंक के जरिए सीधे सुझाव भेज सकते हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
PM Modi 8th Pay Commission
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