Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?

अलग-अलग काम के लिए अलग बैंक अकाउंट क्यों है जरूरी?

एक ही बैंक खाते से सभी खर्च करने पर बजट संभालना मुश्किल हो सकता है. अलग-अलग जरूरतों के लिए बैंक खाते रखने से खर्च, बचत और जरूरी पैसों को व्यवस्थित रखना आसान होता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपकी पूरी कमाई एक ही बैंक अकाउंट में आती है और वहीं से EMI, बिल, शॉपिंग, सेविंग्स का पैसा और रोजमर्रा के खर्च होता है, तो महीने के आखिर तक में यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कितना पैसा खर्च करना है और कितना सुरक्षित रखना है. ऐसे में पैसों को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अलग खातों में रखना एक बेहतर वित्तीय आदत हो सकती है. 

दरअसल, अलग-अलग बैंक अकाउंट रखने से आपके जरूरी खर्च, रोजमर्रा की जरूरत और इमरजेंसी फंड अलग रहते हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक तरफ बजट पर नजर रखना आसान होता है. वहीं दूसरी तरफ अचानक जरूरत पड़ने पर सेविंग्स को खर्च करने से भी बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि अलग-अलग काम के लिए बैंक अकाउंट कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
बिजनेस
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
बिजनेस
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
बिजनेस
क्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा
क्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा

क्यों जरूरी है अलग-अलग बैंक अकाउंट रखना?

अक्सर एक ही खाते में पूरी सैलरी रखने पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा खर्च करना है और कितना बचाना है. यही वजह ही कि आप अपने जरूरत के हिसाब से अलग खाते रख सकते हैं.   

  • सैलरी अकाउंट: इस अकाउंट में आपकी सैलरी आए और यहीं से किराया, EMI, बिजली-पानी जैसे जरूरी खर्चों का पेमेंट किया जा सकता है. इससे हर महीने के फिक्स्ड खर्चों का हिसाब रखना आसान रहता है.
  • स्पेंडिंग अकाउंट: महीने के मनोरंजन, बाहर खाने, शॉपिंग और दूसरे गैर-जरूरी खर्चों के लिए एक अलग अकाउंट रखें. इसमें पहले से एक तय रकम डालें और उसी लिमिट में पूरे महीने खर्च करें.
  • इमरजेंसी फंड अकाउंट: अचानक आने वाले जरूरी खर्चों के लिए अलग फंड बनाएं. इसे रोजमर्रा के खर्च वाले खाते से अलग रखना बेहतर है. 

 इमरजेंसी फंड में कितनी रकम रखें?

आम तौर पर 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर रकम का इमरजेंसी फंड रखने की सलाह दी जाती है. अगर आपकी नौकरी या कमाई स्थिर नहीं है, तो इससे ज्यादा रकम रखना भी फायदेमंद हो सकती है. वहीं, परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज बढ़ने पर इमरजेंसी फंड की जरूरत भी बढ़ सकती है. 

इमरजेंसी फंड का पैसा कहां रखें?

इमरजेंसी फंड का खास मकसद जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा उपलब्ध कराना है. इसलिए पूरी रकम को एक ही जगह रखने के बजाय ऐसी जगह पर रखें, जहां पैसे निकालने में ज्यादा समय या भारी चार्ज न लगे. कुछ रकम सेविंग अकाउंट में रखें और कुछ पैसा ऐसी FD में रखा जा सकता है, जहां जरूरत पड़ने पर रकम निकालने की सुविधा हो.

स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 02 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Tips Bank Account Management
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
ब्रिटेन में डीजल संकट, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से मची यूरोप में खलबली
बिजनेस
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
स्पेशल FD पर मिल रहा धमाकेदार ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा मौका
बिजनेस
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
प्राइवेट सेक्टर के बैंक अपने हिसाब से 5 डे वर्किंग लागू कर सकते हैं?
बिजनेस
क्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा
क्या आपने भी बैंक में सोना गिरवी रखा है? ग्राहक को मिला 14 लाख का मुआवजा
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira को ढूंढने में नाकाम Armaan-Abhira, दादी सा के सामने फूट-फूटकर रोई Abhira!
Bollywood News: दृश्यम 3 में लौटा विजय सालगांवकर, क्या इस बार खुल जाएगा 11 साल पुराना राज? (02.10.26)
Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, गदगद हुए अमित शाह, बोले- ‘हर भारतीय के लिए...’
बिहार
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
'टूट चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं', स्मित मच्छार की पत्नी सोनल का छलका दर्द
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
सोयाबीन किसानों के लिए फिर शुरू हुई भावांतर योजना, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget