बिना OTP, बिना अलर्ट के खातों से पैसा गायब, किसने लूटे PNB के 35 करोड़?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रेटर नोएडा के पीएनबी शाखा से 35 करोड़ रुपये गायब.

बिना अलर्ट या हस्ताक्षर ग्राहकों के खातों से पैसे निकाले गए.

जमीन अधिग्रहण मुआवजे के पैसे भी धोखाधड़ी का शिकार हुए.

पुलिस जांच शुरू, बैंक ने पैसे वापसी का आश्वासन दिया.

लोग बैंक में अपना पैसा इसलिए रखते हैं ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और साथ ही उस पर एक तय रेट के हिसाब से ब्याज भी मिलती रहे. लेकिन क्या हो जब बैंक में रखे पैसे की ही सुरक्षा की कोई गारंटी न हो. दरअसल, ग्रेटर नोएडा के ऐच्छर (सेक्टर पाई-1) स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा में ग्राहकों के खातों से करीब 35 करोड़ रुपये गायब होने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

इस पूरे घोटाले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित ग्राहकों को न तो कोई ट्रांजैक्शन अलर्ट मिला और न ही उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर फंड ट्रांसफर के लिए दस्तखत किए थे. कुछ ग्राहकों का कहना है कि उन्हें इस बात का पता तब चला, जब उन्होंने अपना बैलेंस चेक किया या अपने पैसे निकालने की कोशिश की. ग्राहकों के लगाए जा रहे इन आरोपों के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है. साथ ही ब्रांच मैनजर समेत बैंक के कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया है.

अकाउंट से एकाएक गायब पैसे

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बैंक के ही एक ग्राहक हनीफ खान ने बताया कि उनके सेविंग्स अकाउंट में 39 लाख रुपये थे, लेकिन अब एक भी पैसा बचा हुआ नहीं दिख रहा है. हनीफ खान का कहना है कि न तो उन्हें कोई मैसेज मिला और न ही उन्होंने फंड ट्रांसफर के लिए किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे. फिर सवाल उठता है कि अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट गायब एकाएक गायब कैसे हो गया?

अकाउंट में जमीन के बदले मुआवजे के थे पैसे

मामले में जिन लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हुए हैं, उनमें से कईऐसे हैं, जिनके अकाउंट में जमीन के अधिग्रहण के बदले प्रशासन से मिले मुआवजे के पैसे थे. पेशे से किसान विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके बचत खाते में पहले लगभग 87 से 88 लाख रुपये थे, लेकिन अब खाते में केवल 1 लाख रुपये बचे हैं. यह मुआवजा की रकम थी, जो उन्हें प्रशासन की ओर से मिला था.

इसी तरह से बिरोंडा गांव की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह चाय-समोसा बेचती है. जेवर एयरपोर्ट के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था. इसके बदले उन्हें 1.29 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था. उनके खाते से भी 1.18 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं. इस बीच बैंक ने पीड़ित ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि आंतरिक जांच पूरी होते ही (करीब 7 से 15 दिनों के भीतर) उनके डूबे हुए पैसे उनके खातों में वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे.

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