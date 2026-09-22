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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक दिन में 2.1 लाख करोड़ की कमाई, मार्क जुकरबर्ग ने तोड़ा रिकॉर्ड

एक दिन में 2.1 लाख करोड़ की कमाई, मार्क जुकरबर्ग ने तोड़ा रिकॉर्ड

Meta के शेयर्स में तगड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग की भी तगड़ी कमाई हुई है. उन्होंने एक दिन में 25 अरब डॉलर की कमाई कर एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Sep 2026 11:55 PM (IST)
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Meta के CEO और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में सोमवार को करीब 25 अरब डॉलर (करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह Meta के शेयर में आई तेज बढ़ोतरी रही.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को Meta के शेयर की कीमत करीब 11.4% बढ़ गई. ये अप्रैल 2025 के बाद कंपनी के शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी. शेयर में तेजी के बाद जुकरबर्ग की कुल संपत्ति बढ़कर करीब 253.6 अरब डॉलर (24.32 लाख करोड़ रुपये) हो गई.

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Meta के शेयर में क्यों आया उछाल?
Meta के शेयर में तेजी की बड़ी वजह कंपनी की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को लेकर निवेशकों का बढ़ता भरोसा है. हाल ही में अपना नया AI असिस्टेंट Muse लॉन्च किया है. ये एक ऐसा AI टूल है जो यूजर्स के कई रोजमर्रा के काम कर सकता है, जैसे ईमेल भेजना, ट्रैवल बुकिंग करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना और शॉपिंग जैसे काम किए जा सकते हैं.

कैसे बढ़ी जुकरबर्ग की संपत्ति?
ये समझना भी जरूरी है कि जुकरबर्ग को एक दिन में 25 अरब डॉलर की रकम सैलरी या नकद के रूप में नहीं मिली. जुकरबर्ग के पास Meta के काफी शेयर हैं. इसलिए जब Meta के शेयर की कीमत बढ़ती है, तो उनके पास मौजूद शेयरों की बाजार कीमत भी बढ़ जाती है.

Forbes के मुताबिक, सोमवार सुबह Meta के शेयर बढ़ने से ही जुकरबर्ग की संपत्ति करीब 12.9 अरब डॉलर (1.24 लाख करोड़ रुपये) बढ़ गई थी. दिन के बीच तक ये बढ़ोतरी करीब 25 अरब डॉलर (करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये) हो गई.

Meta का एक और AI मॉडल
Meta ने Muse Glimmer नाम का एक AI मॉडल भी लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार ये ऐसा मॉडल है जिसे क्लाउड सर्वर पर पूरी तरह निर्भर रहने की जगह उपभोक्ताओं के हार्डवेयर पर भी चलाया जा सकता है. इसे लेकर Meta का कहना है कि Muse Glimmer में करीब 30 अरब पैरामीटर हैं और ये एक साधारण कंज्यूमर GPU पर भी चल सकता है.

ये भी पढ़ें: दाल, सब्जी और तेल महंगा, एक हफ्ते में बेतहाशा बढ़े राशन के दाम

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Sep 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
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