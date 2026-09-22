गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदाल, सब्जी और तेल महंगा, एक हफ्ते में बेतहाशा बढ़े राशन के दाम

दाल, सब्जी और तेल महंगा, एक हफ्ते में बेतहाशा बढ़े राशन के दाम

महंगाई की मार लोगों को तेजी से पड़ रही है, इसके कारण लोगों के किचन का बजट तेजी से बढ़ रहा है. महज एक हफ्ते के अंदर ही तेल, दाल, प्याज और अन्य खाने- पीने की चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Sep 2026 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

महंगाई की दर लगातार तेजी से बढ़ रही है. खासतौर से ईरान- यूएस के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण सबसे पहले मंहगाई बढ़ना शुरू हुई थी. जिसके कारण अब तक भी लोगों के किचन का बजट बिगड़ा हुआ है. खाने- पीने के सामानों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कि पिछले एक हफ्ते में ही काफी बजट हिल गया है.

पिछले कुछ दिनों में खाने का तेल, अरहर दाल और प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं. इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. कुछ हरी सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
एक साल में 60% महंगा हुआ सोना, 98000 से 1.57 लाख तक पहुंचा रेट
एक साल में 60% महंगा हुआ सोना, 98000 से 1.57 लाख तक पहुंचा रेट
बिजनेस
UPI चार्ज से होगी 7500 करोड़ की कमाई, गूगल पे, फोनपे और Paytm की चांदी
UPI चार्ज से होगी 7500 करोड़ की कमाई, गूगल पे, फोनपे और Paytm की चांदी
बिजनेस
सरकार तय नहीं कर सकती चीनी का भाव, बढ़ती कीमतों पर बोले नितिन गडकरी
सरकार तय नहीं कर सकती चीनी का भाव, बढ़ती कीमतों पर बोले नितिन गडकरी
बिजनेस
Apple Pay vs UPI: क्या गूगल पे और PhonePe को मिलेगी टक्कर?
Apple Pay vs UPI: क्या गूगल पे और PhonePe को मिलेगी टक्कर?

सरकारी आंकड़ों में आया सामने
उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक, अरहर दाल की खुदरा कीमत 124.23 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. एक साल पहले ये 113.66 रुपये प्रति किलो थी. इसका मतलब है कि इसकी कीमत में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा चना, उड़द, मूंग और मसूर दाल के दाम भी पिछले साल के मुकाबले तेजी से बढ़े हैं.

प्याज ने रुलया, सब्जियों के बढ़े दाम
सब्जियों के दाम भी हाल फिलहाल में तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसमें सबसे ज्यादा तो प्याज ने ही लोगों रुलाया है. प्याज की कीमत में लगभग दो गुना बढ़ोतरी हुई है. फिलहाल प्याज की औसत खुदरा कीमत 54.23 रुपये प्रति किलो है. पिछले साल इन्हीं दिनों में प्याज की कीमत महज 25.97 रुपये प्रति किलो थी.

तो वहीं प्याज के साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले टमामट की कीमत 39.16 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. जबकि पिछले साल इसका भाव 36.48 रुपये था. आलू भी करीब 22 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. इसके अलावा हरी सब्जियां, अदरक लहसुन के दामों में भी तेजी देखने को मिली है.

खाने का तेल हुआ महंगा
खाने का तेल भी अच्छा- खासा महंगा हुआ है. पिछले एक साल में सनफ्लावर ऑइल करीब 31 रुपये प्रति किलो महंगा हुआ है. इसका भाव 161.40 रुपये से बढ़कर 192.56 रुपये प्रति किलो हो गया है. मूंगफली तेल 186.93 रुपये से बढ़कर 208.44 रुपये और सरसों तेल 188.80 रुपये से बढ़कर 201.02 रुपये प्रति किलो हो गया है. पाम तेल भी 132.98 रुपये से बढ़कर 151.40 रुपये प्रति किलो हो गया है.

क्या है महंगाई की वजह?
महंगाई बढ़ने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन फिलहाल मौसम के कारण ये महंगाई बढ़ रही है. कमजोर मानसून के कारण कई इलाकों में बारिश कम हुई है. इससे तिलहन और दूसरी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता है. इसके अलावा भारत अपनी जरूरत का काफी हिस्सा खाद्य तेल आयात करता है. इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में पाम तेल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में बढ़ने से इसकी कीमत पर असर पड़ा है.

इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और काला सागर क्षेत्र में परिवहन संबंधी दिक्कतों के कारण भी खाद्य तेलों के आयात की लागत बढ़ी है. इसका असर भारत में तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.

ये भी पढ़ें: एक साल में 60% महंगा हुआ सोना, 98000 से 1.57 लाख तक पहुंचा रेट

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Inflation Food Inflation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
एक साल में 60% महंगा हुआ सोना, 98000 से 1.57 लाख तक पहुंचा रेट
एक साल में 60% महंगा हुआ सोना, 98000 से 1.57 लाख तक पहुंचा रेट
बिजनेस
UPI चार्ज से होगी 7500 करोड़ की कमाई, गूगल पे, फोनपे और Paytm की चांदी
UPI चार्ज से होगी 7500 करोड़ की कमाई, गूगल पे, फोनपे और Paytm की चांदी
बिजनेस
सरकार तय नहीं कर सकती चीनी का भाव, बढ़ती कीमतों पर बोले नितिन गडकरी
सरकार तय नहीं कर सकती चीनी का भाव, बढ़ती कीमतों पर बोले नितिन गडकरी
बिजनेस
Apple Pay vs UPI: क्या गूगल पे और PhonePe को मिलेगी टक्कर?
Apple Pay vs UPI: क्या गूगल पे और PhonePe को मिलेगी टक्कर?
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Jamui Viral Video Case: जमुई एनकाउंटर के बाद बेटियों की सुरक्षा पर घमासान, Samrat सरकार पर सवाल!
Sandeep Chaudhary: हिंदू-मुसलमान..यूपी का होगा कल्याण? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election 2027
Nandan Yadav Jamui Viral Video Case: आरोपी की जाति...गमछे का रंग...सियासत बदरंग! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में BJP विधायक विजय शर्मा का बेटा लापता, बैडमिंटन खेलने निकला था
जम्मू में BJP विधायक विजय शर्मा का बेटा लापता, बैडमिंटन खेलने निकला था
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
विश्व
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
इंडिया
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
हेल्थ
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
HIV की गोली से बेहतर 8 सप्ताह में लगने वाला इंजेक्शन, स्टडी में खुलासा
एग्रीकल्चर
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget