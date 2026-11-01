ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां

370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां

दिसंबर में एलपीजी पर अंडर-रिकवरी बढ़कर 370 रुपये प्रति सिलेंडर होने का अनुमान है. यानी कि प्रति सिलेंडर पर तेल कंपनियों की जो लागत बैठ रही है, बाजार में उससे कम कीमत पर बेची जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Nov 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिसंबर 2026 में, LPG सिलेंडर पर 'अंडर-रिकवरी' ₹370 होगी.
  • अंतरराष्ट्रीय सऊदी क्रूड कीमत बढ़ने से लागत-बिक्री अंतर बढ़ा.
  • भारी नुकसान झेल रहीं तेल कंपनियाँ सरकारी पैकेज पर निर्भर.

दिसंबर 2026 में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) पर 'अंडर-रिकवरी' (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) मासिक आधार पर लगभग 13% बढ़कर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर 370 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के निदेशक (वित्त) अनुज जैन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 'अंडर-रिकवरी' (लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) लगभग 309 रुपये है और दिसंबर में इसके 370 रुपये तक पहुंचने की संभावना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
बिजनेस
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
बिजनेस
आज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें
आज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें

उन्होंने आगे कहा, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी सीपी (Saudi CP) बढ़कर 756 डॉलर प्रति टन हो गया है. जहां तक ​​हमारी अंडर-रिकवरी की बात है, तो सितंबर 2026 में यह 184 रुपये प्रति सिलेंडर थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 229 रुपये हो गई. नवंबर के महीने में यह लगभग 309 रुपये प्रति सिलेंडर के स्तर पर रहने का अनुमान है. दिसंबर में यह 370 रुपये प्रति सिलेंडर तक जा सकती है."

अंडर रिकवरी का मतलब क्या है? 

अंडर-रिकवरी का सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और गैस की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से गैस सिलेंडर को बनाने या खरीदने की जो वास्तविक लागत आ रही है, उसके मुकाबले घरेलू बाजार में इसे काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है.

दिसंबर 2026 में एक घरेलू गैस सिलेंडर को तैयार करने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने में IOCL, BPCL, HPCL जैसी तेल कंपनियों का जितना खर्च बैठा, वह उसकी बाजार में तय बिक्री कीमत (जैसे दिल्ली में 942 रुपये) से 370 रुपये ज्यादा है. इसे आसान भाषा में कहे तो आपके घर आने वाला गैस सिलेंडर अपनी असली कीमत से 370 रुपये सस्ता बिक रहा है और यह अंतर तेल कंपनियां अपनी जेब से भुगत रही हैं.

दूसरी कंपनियों का क्या है हाल?

अन्य दो PSU तेल मार्केटिंग कंपनियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) ने क्रमशः 17,334.40 करोड़ और 18,048.82 करोड़ रुपये की 'अंडर-रिकवरी' दर्ज की है. इतनी भारी अंडर-रिकवरी के बाद तेल कंपनियां पूरी तरह से केंद्र सरकार के वित्तीय पैकेज पर निर्भर हो जाती हैं.

मुआवजा न मिलने तक तेल कंपनियां 'क्रॉस-सब्सिडी' (Cross-Subsidization) का सहारा लेती हैं. यानी कि वे अपने कमर्शियल एलपीजी, विमान ईंधन या रिफाइनिंग मार्जिन जैसे दूसरे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से होने वाले मुनाफे का उपयोग घरेलू एलपीजी से होने वाले भारी नुकसान को पाटने के लिए करती हैं.

ये भी पढ़ें:

सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
LPG  LPG Under Recovery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
बिजनेस
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
बिजनेस
आज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें
आज से 8 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, एक किलो दही भी 14 रुपए महंगी, नई रेट लिस्ट देखें
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
बिजनेस
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
जब ऐश्वर्या राय को सुष्मिता से मिली हार, डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय: डेब्यू से पहले ठुकराई ब्लॉकबस्टर, अब हैं दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली, हरियाणा में मार्च करेंगे नितिन नवीन, क्या है BJP का प्लान?
इंडिया
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
महुआ मोइत्रा ने CJP के नेताओं को बताया 'थ्री मस्किटियर्स', ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके
बिहार
भोजपुरी एक्ट्रेस डिंपल सिंह के कार्यक्रम में भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठी
भोजपुरी एक्ट्रेस डिंपल सिंह के कार्यक्रम में भगदड़, पुलिस ने भांजी लाठी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget