Year Ender 2025: पीटते रहे माथा जिसने भी इन पर लगाया दांव, 2025 में इन स्टॉक्स ने बनाया निवेशकों को कंगाल
Top Loser Stocks in 2025: यह साल खत्म होने की कगार पर है. इस साल हर बार की तरह शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ स्टॉक्स ने मुनाफा कराया, तो कुछ ने उनकी जेबें खाली कर दीं.
Top Loser Stocks in 2025: दिसंबर का महीना शुरू हुए आज 4 दिन होने को है. साल अपने आखिरी पड़ाव पर है. पीछे मुड़कर देखने से हमें पता चलेगा कि इस साल शेयर बाजार कई उतार-चढ़ाव में से होकर गुजरा. इस दौरान कुछ शेयरों ने निवेशकों को मुनाफा कराया, तो कुछ उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. आज हम इस खबर के जरिए आपको ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर दांव लगाने वाले निवेशकों को खाली हाथ मायूस लौटना पड़ा. आइए इस पर एक नजर डालते हैं:-
Trent
भले ही नवंबर के महीने में इंडेक्स 14 महीने अपने नए रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्टॉक्स पीछे रह गए. इससे निवेशकों को अच्छा-खासा नुकसान हुआ. इसमें सबसे पहला नाम ट्रेंट (Trent) का आता है. वैसे तो इसने दो सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लेकिन इस साल यह भारी बिकवाली के दबाव में आ गई है.
इस साल अब तक ट्रेंट के शेयरों में 42 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि इससे पहले साल 2013 में शेयरों में सिर्फ 3.5 परसेंट की ही गिरावट दर्ज की गई थी. इसके बाद 2023 और 2024 में शेयरों में 126 परसेंट और 132 परसेंट तक का तगड़ा उछाल आया, लेकिन 2025 में पासा पूरी तरह से पलट गया.
TCS
टाटा ग्रुप की कंपनी TCS (Tata Consultancy Services) भी उन शेयरों में हैं, जिसने इस साल निवेशकों को खूब नुकसान कराया है.इस साल अब तक टीसीएस के शेयरों में 25-30 परसेंट तक की गिरावट आई है. यह अपने 52-वीक के हाई लेवल से लगभग 33-36 परसेंट नीचे है. फिलहाल, शेयर की कीमत 4,302.75 रुपये से घटकर 3,221 रुपये पर आ गया, जो 25.14 परसेंट की गिरावट को दर्शाता है.
Wipro
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो (Wipro) के शेयर में भी इस साल अब तक 14.37 परसेंट की गिरावट आ चुकी है.
Power Grid Corp
Power Grid Corp ने भी इस साल निवेशकों को निराशा किया है. इस साल अब तक इसके शेयरों में लगभग 19 परसेंट की गिरावट आई है.
Infosys
देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस (Infosys) के शेयर साल 2025 में अब तक लगभग 15 परसेंट तक फिसल चुके हैं. शेयर की कीमत 52-हफ्तों के हाई लेवल से 2,006 से 1,568 रुपये पर आ चुकी है.
JIO Financial Services
साल के आखिर तक रिलायंस ग्रुप की कंपनी JIO Financial Services ने भी अपने निवेशकों को निराश करता नजर आ रहा है. इस साल अब तक इसके शेयर 10.94 परसेंट तक लुढ़क चुके हैं.
NTPC
इस साल अब तक जिन शेयरों में भारी गिरावट आई है उनमें NTPC भी शामिल है. इसके शेयर इस साल अब तक 12.03 परसेंट तक फिसल चुके हैं.
ITC
आईटीसी के शेयरों में इस साल अब तक 10.15 परसेंट और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयरों में 9.25 परसेंट की गिरावट आई है.
Ola
कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला (Ola) के शेयर भी इस साल अब तक 63.13 परसेंट फिसलकर निवेशकों का काफी नुकसान कराया है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
