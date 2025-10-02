ग्रे मार्केट में मजबूती दिखा रहे हैं LG India के शेयर; 7 अक्टूबर को खुलेगा IPO

LG Electronics India IPO: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का 11,607 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी की आईपीओ 7 अक्टूबर को दाव लगाने के लिए खुल जाएगा. निवेशक 9 अक्टूबर तक आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकेंगे. कंपनी ने 1,080-1,140 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है. यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 6 अक्तूबर को खुलेगा.

शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही एलजी इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी के शेयर 140 रुपए प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर कारोबार कर रहे हैं, जो की निवेशकों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है.

साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ

टाटा कैपिटल के 15,500 करोड़ रुपए और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपए के आईपीओ के बाद यह 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा. पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरियाई कंपनी की भारतीय युनिट हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली थी, अब एलजी इंडिया भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी.

पैरेंट कंपनी बेच रही है हिस्सेदारी

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है, जिसमें एलजी, दक्षिण कोरियाई पैरेंट कंपनी, 10.18 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगी जो उसकी भारतीय इकाई में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है. आईपीओ से जुटाए गए धन में एलजी इंडिया को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आय सीधे मूल कंपनी को जाएगी.

नोएडा और पुणे में है फैक्ट्रियां

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के पास नोएडा और पुणे में मैनुफैक्चरिंग युनिट्स हैं, जो 14.51 मिलियन उत्पादों को बनाने की क्षमता रखते है. वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 24,366.64 करोड़ रुपए का था, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 21,352 करोड़ था. इस दौरान, एलजी इंडिया का शुद्ध लाभ 1,511 करोड़ से बढ़कर 2,203 करोड़ रुपए हो गया.

क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम

ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) आईपीओ प्राइस के ऊपर का वह अतिरिक्त अमाउंट होता है जो निवेशक शेयरों के बाजार में आधिकारिक लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार में देने के लिए राजी हो जाते हैं. ग्रे मार्केट प्रीमियम एक प्राइस स्पेकुलेशन है, वास्तविक लिस्टिंग इससे अलग हो सकती है.

