हिंदी न्यूज़बिजनेसअगर जेब में अभी तक रखा है 2000 का नोट, तो चौंका देगी आरबीआई की रिपोर्ट

अगर जेब में अभी तक रखा है 2000 का नोट, तो चौंका देगी आरबीआई की रिपोर्ट

2000 Rupee Note Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों के चलन पर भारी गिरावट की जानकारी दी है. 30 सितंबर, 2025 तक, इन नोटों का कुल मूल्य घटकर 5,884 करोड़ रुपए रह गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 04:50 PM (IST)
2000 Rupee Note Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों के चलन पर भारी गिरावट की जानकारी दी है. 30 सितंबर, 2025 तक, इन नोटों का कुल मूल्य घटकर 5,884 करोड़ रुपए रह गई है. मई 2023 में जब नोट वापसी की घोषणा हुई थी तब इनका मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो आज की मौजूदा स्थिति में भारी गिरावट को दर्शाता है.

हालांकि, इन नोटों को वापस लेने का सर्कुलेशन पहले ही जारी कर दिया गया है. फिर भी 2,000 रुपये का नोट अब भी लीगल टेंडर का दर्जा बनाए हुए हैं. जिसका मतलब है कि आप इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में तो नहीं कर सकते. परंतु कर्ज का भुगतान करने और वित्तीय मामलों में इसका इस्तेमाल आज भी हो सकता हैं.

नोटबंदी के बाद जारी हुए थे 2000 के नोट

नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था. मोनेटाइजेशन की इस फैसले के बाद देश में जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य के नोट छापे थे. हालांकि, आरबीआई के अनुसार एक बार लक्ष्य पूरा होने और दूसरे मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में छपने के बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया था. 2028-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी. आपको बता दें कि 2000 के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे. इन नोटों की आयु सीमा भी पूरी हो रही है. 

कैसे बदल सकते हैं नोट? 

आरबीआई की ओर से देश की जनता को 2000 रुपए के इन नोटों को बदलवाने का पूरा अवसर दिया गया है. 7 अक्टूबर, 2023 तक आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट जमा कर सकते थे या फिर नोटों को बदलवा सकते थे. हालांकि यह तारीख काफी पहली ही गुजर चुकी है. 9 अक्टूबर, 2023 से 2000 के नोटों को बदलने के लिए आप आरबीआई की किसी भी 19 निगम कार्यालय जाकर अपने नोट बदल सकते हैं. इसके साथ ही आप डाक के जरिए आरबीआई के निगम कार्यालय में 2000 के नोट भेज सकते हैं और अपने बैंक खाता की जानकारी देकर पैसे बदलवा सकते हैं. 

Published at : 02 Oct 2025 04:28 PM (IST)
