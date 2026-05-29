जून से हर दिन बंद होंगी करीब 250 घरेलू उड़ानें, दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रद्द फ्लाइट के बदले यात्रियों को फ्री चेंज या रिफंड मिलेगा.

Air India: देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस- IndiGo और Air India जून से रोजाना अपनी लगभग 250 घरेलू उड़ानें कैंसिल करने जा रही हैं. इसके पीछे आसमान छूती एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF- जेट फ्यूल) की आसमान छूती कीमतें और यात्रा की मांग में आई कमी है. इससे एयरलाइंस के कामकाज पर दबाव पड़ रहा है.

उड़ानों में यह कटौती जून से अगस्त तक, यानी गर्मियों के महीनों में भी जारी रहने की उम्मीद है. आमतौर पर जून से अगस्त के बीच स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद हवाई यात्रा की मांग कम हो जाती है. मांग में इस कमी और ईंधन पर बढ़े खर्च को बैलेंस करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां यह कदम उठा रही हैं. ऐसे में अगर इस बीच आपकी भी फ्लाइट कैंसिल होती है, तो आपको फ्री-डेट चेंज, वैकल्पिक रूट या फुल रिफंड देने का ऑप्शन दिया जाएगा.



जेट फ्यूल में रिकॉर्ड उछाल

अमेरिका और ईरान में जंग व मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के बीच होर्मुज (Strait of Hormuz) से होकर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके चलते भारत के कई शहरों में जेट फ्यूल (ATF) की कीमतें 80000 प्रति किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख प्रति किलोमीटर के पार निकल चुकी हैं. इस क्रम में घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए लगभग 100% तक महंगा हो गया है.

कौन सी एयरलाइन कितनी घटा रहीं उड़ानें?