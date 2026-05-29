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हिंदी न्यूज़बिजनेसFlights Alert: जून से हर दिन बंद होंगी करीब 250 घरेलू उड़ानें, दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित

Flights Alert: जून से हर दिन बंद होंगी करीब 250 घरेलू उड़ानें, दिल्ली-मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित

Air India and Indigo: IndiGo और Air India की फ्लाइट्स जून से अगस्त तक कैंसिल कर सकती है. इसी दरमियान आमतौर पर लोग गर्मियों की छुट्टियों में परिवार संग घूमने के लिए निकलते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 29 May 2026 12:48 PM (IST)
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  • रद्द फ्लाइट के बदले यात्रियों को फ्री चेंज या रिफंड मिलेगा.

Air India: देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस- IndiGo और Air India जून से रोजाना अपनी लगभग 250 घरेलू उड़ानें कैंसिल करने जा रही हैं. इसके पीछे आसमान छूती एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF- जेट फ्यूल) की आसमान छूती कीमतें और यात्रा की मांग में आई कमी है. इससे एयरलाइंस के कामकाज पर दबाव पड़ रहा है.

उड़ानों में यह कटौती जून से अगस्त तक, यानी गर्मियों के महीनों में भी जारी रहने की उम्मीद है. आमतौर पर जून से अगस्त के बीच स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद हवाई यात्रा की मांग कम हो जाती है. मांग में इस कमी और ईंधन पर बढ़े खर्च को बैलेंस करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां यह कदम उठा रही हैं. ऐसे में अगर इस बीच आपकी भी फ्लाइट कैंसिल होती है, तो आपको फ्री-डेट चेंज, वैकल्पिक रूट या फुल रिफंड देने का ऑप्शन दिया जाएगा. 

जेट फ्यूल में रिकॉर्ड उछाल

अमेरिका और ईरान में जंग व मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के बीच होर्मुज (Strait of Hormuz) से होकर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके चलते भारत के कई शहरों में जेट फ्यूल (ATF) की कीमतें 80000 प्रति किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख प्रति किलोमीटर के पार निकल चुकी हैं. इस क्रम में घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन करीब 25% और अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए लगभग 100% तक महंगा हो गया है. 

कौन सी एयरलाइन कितनी घटा रहीं उड़ानें?

  • एयर इंडिया जून और जुलाई के दौरान अपने घरेलू उड़ानों में लगभग 22% की कटौती कर रही है. यह एयरलाइन रोजाना लगभग 500 घरेलू उड़ानें संचालित करती है, और इस कटौती का मतलब होगा कि रोजा लगभग 110 और हर हफ्ते करीब 800 उड़ानें कम होंगी.
     
    इसी तरह से इंडिगो भी अपनी घरेलू उड़ानों में 5-7% और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 17% तक कटौती करने जा रही है. इन दोनों को मिलाकर जून से अगस्त के बीच रोजाना लगभग 250 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी. 

 

Published at : 29 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Air India Jet Fuel INDIGO
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