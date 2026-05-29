पत्नी को हर साल 3 किलो सोना देता है ये बिजनेसमैन, ऐसा क्या काम करता है ये अरबपति आदमी?

Desi Bling: इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बना रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' दुबई के बड़े बिजनेसमैन और उनकी लाइफ को दिखा रहा है. ये रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के हाई- फाई अंदाज और उनकी दुबई की लाइफ क वजह से काफी लाइम लाइट बटोर रहा है. इस शो में एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के साथ पार्टिसिपेट किया है. जिन्होंने शो के दौरान ये बताया कि उनके पास 40 किलो सोना है. ये सुकर हर कोई हैरान रह गया और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इनका आखिर किस चीज का कारोबार है?

कौन हैं ये बिजनेसमैन?

दरअसल ये बिजनेसमैन सतीश सानपाल हैं, जो हैं तो भारतीय लेकिन अब दुबई में सैटल हो गए हैं. सतीश की पत्नी बिंदा ने शो के दौरान बताया है कि सतीश उन्हें हर साल 3 किलो गोल्ड दिलाते हैं. हर साल 3 किलो गोल्ड मिलकर अब बिंदाके पास कुल 40 किलो गोल्ड हो गया है. इस एक बात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

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कौन हैं सतीश सानपाल और क्या करते हैं?

सतीश सानपाल अब दुबई में रहते हैं लेकिन पहले वो भारतीय मूल के ही रहे हैं. सतीश पहले मध्यप्रदेश के जबलपुर के निवासी थे. लेकिन अब वो कई सालों से दुबई में सेल हो गए हैं. यहां उनके कई सारे बिजनेस हैं, जो दुनियाभर में मशहूर हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटे कारोबार से शुरुआत की. बाद में वो दुबई चले गए, जहां उन्होंने बिजनेस खड़ा किया.

मुख्य रूप से सतीश ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनकी कंपनी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करती है. उनका बिजनेस लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हॉस्पिटैलिटी और होटल बिजनेस, निवेश और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाई-एंड प्रॉपर्टी और लक्जरी लाइफस्टाइल सेक्टर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है.

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सतीश पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले?

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सतीश के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. भारतीय पुलिस दस्तावेजों के हिसाब से सतीश के खिलाफ मध्यप्रदेश के कई थानों में कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके ऊपर सट्टेबाजी, जुआ और कई गैर कानूनी मामलों में FIR दर्ज हैं. इसके अलावा उनके ऊपर 1000 करोड़ के हवाला रैकेट में शामिल होने के भी आरोप लगे हुए हैं.