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हिंदी न्यूज़बिजनेसDesi Bling: पत्नी को हर साल 3 किलो सोना देता है ये बिजनेसमैन, ऐसा क्या काम करता है ये अरबपति आदमी?

Desi Bling: पत्नी को हर साल 3 किलो सोना देता है ये बिजनेसमैन, ऐसा क्या काम करता है ये अरबपति आदमी?

Satish Sanpal Business: 'देसी ब्लिंग' में नजर आ रहे दुबई के बिजनेस मैन सतीश सानपाल काफी चर्चा में हैं. सतीश की पत्नी ने जबसे बताया है कि उनके पास 40 किलो सोना है, तभी से उनके बिजनेस पर सबकी नजर है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 May 2026 12:42 PM (IST)
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Desi Bling: इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बना रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' दुबई के बड़े बिजनेसमैन और उनकी लाइफ को दिखा रहा है. ये रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के हाई- फाई अंदाज और उनकी दुबई की लाइफ क वजह से काफी लाइम लाइट बटोर रहा है. इस शो में एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के साथ पार्टिसिपेट किया है. जिन्होंने शो के दौरान ये बताया कि उनके पास 40 किलो सोना है. ये सुकर हर कोई हैरान रह गया और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इनका आखिर किस चीज का कारोबार है?

कौन हैं ये बिजनेसमैन?
दरअसल ये बिजनेसमैन सतीश सानपाल हैं, जो हैं तो भारतीय लेकिन अब दुबई में सैटल हो गए हैं. सतीश की पत्नी बिंदा ने शो के दौरान बताया है कि सतीश उन्हें हर साल 3 किलो गोल्ड दिलाते हैं. हर साल 3 किलो गोल्ड मिलकर अब बिंदाके पास कुल 40 किलो गोल्ड हो गया है. इस एक बात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

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कौन हैं सतीश सानपाल और क्या करते हैं?
सतीश सानपाल अब दुबई में रहते हैं लेकिन पहले वो भारतीय मूल के ही रहे हैं. सतीश पहले मध्यप्रदेश के जबलपुर के निवासी थे. लेकिन अब वो कई सालों से दुबई में सेल हो गए हैं. यहां उनके कई सारे बिजनेस हैं, जो दुनियाभर में मशहूर हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और छोटे कारोबार से शुरुआत की. बाद में वो दुबई चले गए, जहां उन्होंने बिजनेस खड़ा किया.

मुख्य रूप से सतीश ANAX Holding के फाउंडर और चेयरमैन हैं. उनकी कंपनी रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करती है. उनका बिजनेस लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, हॉस्पिटैलिटी और होटल बिजनेस, निवेश और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हाई-एंड प्रॉपर्टी और लक्जरी लाइफस्टाइल सेक्टर जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है.

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सतीश पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले?
रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सतीश के ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. भारतीय पुलिस दस्तावेजों के हिसाब से सतीश के खिलाफ मध्यप्रदेश के कई थानों में कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके ऊपर सट्टेबाजी, जुआ और कई गैर कानूनी मामलों में FIR दर्ज हैं. इसके अलावा उनके ऊपर 1000 करोड़ के हवाला रैकेट में शामिल होने के भी आरोप लगे हुए हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 May 2026 12:42 PM (IST)
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