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हिंदी न्यूज़बिजनेसMelody Chocolate: कौन हैं 'मेलोडी' चॉकलेट बनाने वाली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स'के मालिक? जानें उनकी नेट वर्थ

Melody Chocolate: कौन हैं 'मेलोडी' चॉकलेट बनाने वाली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स'के मालिक? जानें उनकी नेट वर्थ

Melody Chocolate: पीएम मोदी हाल ही में इटली के दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने गिफ्ट में मेलोडी दी है. जिसके बाद से ही इस टॉफी की बिक्री भी बढ़ गई और कंपनी के शेयर्स भी.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 May 2026 11:04 PM (IST)
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Melody Chocolate: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जब भी मिलते हैं, सोशल मीडया पर बहार छा जाती है. हाल ही में एक बार फिर पीएम मोदी बुधवार को इटली के दौरे पर थे. इस दौरान जैसे ही मोदी- मेलोनी की जुगलबंदी वाली फोटोज और वीडियोज सामने आए, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. इस दौरान एक वीडियो में दिखा कि पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट में दिया है. इस वीडियो ने ना केवल मोदी और मेलोनी का फैन बेस बढ़ाया बल्कि मेलोडी टॉफी को भी ट्रेंड में ला दिया है.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मेलोडी बनाने वाली कपनी पारले प्रोडक्ट्स के शेयर्स में भी बढ़ोतरी आ गई है. ऐसे में अब लोग इस कंपनी के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं. कि आखिर इस कंपनी के मालिक कौन हैं और इनकी नेट वर्थ क्या है?

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कौन हैं पारले कंपनी के मालिक?
पारले प्रोडक्ट्स का नाम पहले हाउस ऑफ पारले था. इसे तीन अलग-अलग कंपनियों में बांटा गया. इन कंपनियों की ओनरशिप चौहान परिवार के लोगों के पास ही रही। ये तीन कंपनियां हैं, पारले प्रोडक्ट्स, पारले एग्रो और पारले बिसलेरी. मेलोडी ब्रांड पारले प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, जिसे विजय चौहान, शरद चौहान और राज चौहान मैनेज करते हैं.

विजय चौहान की नेटवर्थ क्या है?
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक विजय चौहान और उनके परिवार की नेटवर्थ करीब 8.6 अरब डॉलर है. बात करें पारले की तो FY2025 में पारले प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 8.5% की उछाल के साथ 15,568.49 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट 979.53 करोड़ रुपये था. वहीं इस कंपनी की भारतीय बाजार में कनफेक्शनरी हिस्सेदारी 15% है. इसकी मार्केट वैल्यू 8 से 10 अरब डॉलर है.

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हालांकि कंपनी अपने कैंडी ब्रांड्स की कमाई अलग से पब्लिक नहीं करती है लेकिन कंपनी की कनफेक्शनरी डिवीजन की कमाई में मेलोडी का सबसे ज्यादा योगदान है. इस समय तो कंपनी का प्रचार पीएम मोदी के हाथों हुआ है, तो ऐसे में ये कंपनी फिलहाल सातवें आसमान पर है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 May 2026 11:04 PM (IST)
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