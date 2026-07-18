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हिंदी न्यूज़बिजनेसSonam Wangchuk: अनशन करने वाले सोनम वांगचुक पैसा कैसे कमाते हैं, अब कितनी है उनकी नेटवर्थ?

Sonam Wangchuk: अनशन करने वाले सोनम वांगचुक पैसा कैसे कमाते हैं, अब कितनी है उनकी नेटवर्थ?

Sonam Wangchuk Net Worth: सोनम वांगचुक इन दिनों अनशन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं. आइये यहां से उनकी कमाई का जरिया, नेटवर्थ और करियर के बारे में डिटेल में जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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Sonam Wangchuk Net Worth: पर्यावरण कार्यकर्ता, इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक की कमाई कैसे होती है और उनकी नेटवर्थ कितनी है. आइए यहां से डिटेल में बताते हैं. 

कितनी है नेटवर्थ?
सोनम वांगचुक ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति या नेटवर्थ का कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी नेटवर्थ करीब 75 लाख रुपये बताई जाती है. कुछ दूसरे रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा इससे अधिक भी बताया गया है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है. 

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कहां से होती है कमाई?
सोनम वांगचुक की इनकम के कई सोर्स हैं. उनका अपना यूट्यूब चैनल वांगचुक वर्ल्ड नाम से है, जहां लाखों सब्सक्राइबर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस चैनल से ही वो 3 से 7 लाख तक महीने की कमाई करते हैं. इसके अलावा उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लेक्चर, कॉन्फ्रेंस और मोटिवेशनल स्पीकिंग से भी पैसे आते हैं. 

मिला है रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार 
लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की सह-स्थापना की और बाद में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है. वो आइस स्तूप जैसी पर्यावरणीय तकनीक के लिए दुनियाभर में पहचाने जाते हैं. उन्हें 2018 में रैमोन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. 

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क्यों चर्चा में हैं सोनम वांगचुक?
सोनम वांगचुक फिलहाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. उनकी सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनके आंदोलन और मांगों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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Business News Salary Sonam Wangchuk Net Worth
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