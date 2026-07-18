होम लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें, वरना बढ़ सकता है ब्याज का बोझ

Home Loan Credit Score: अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लें. बैंक लोन देने से पहले यह जरूर देखते हैं कि आपने पहले लिए गए लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर किया है या नहीं. इसी रिकॉर्ड के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है.

आइए जानते हैं क्या होता है क्रेडिट स्कोर?

क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है, जिससे बैंक यह समझते हैं कि आपने पहले लिया गया लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर चुकाया है या नहीं.

हालांकि क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है. आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा का स्कोर अच्छा माना जाता है. ऐसे लोगों को बैंक आसानी से लोन देने के साथ-साथ कम ब्याज दर भी दे सकते हैं.

वहीं, अगर स्कोर 700 से कम है, तो लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है. कई बार बैंक ज्यादा ब्याज दर पर लोन देते हैं या कुछ शर्तें भी लगा सकते हैं.

वहीं, अगर स्कोर 700 से कम है, तो लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है. कई बार बैंक ज्यादा ब्याज दर पर लोन देते हैं या कुछ शर्तें भी लगा सकते हैं. ब्याज दर में थोड़ा-सा अंतर भी आपके खर्च को काफी बढ़ा सकता है. मान लीजिए आपने 20 या 25 साल के लिए होम लोन लिया ह. ऐसे में अगर ब्याज दर सिर्फ आधा प्रतिशत भी ज्यादा है, तो आपको लाखों रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

लेकिन सिर्फ अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से ही लोन मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है.

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आपकी नौकरी या कारोबार कैसा है?

हर महीने आपकी सैलरी कितनी है, ओर क्या आपकी पहले से कितनी EMI चल रही हैं और जिस घर के लिए लोन लिया जा रहा है, उसके कागज पूरे हैं या नहीं. डाउन पेमेंट भी लोन मंजूर होने में अहम भूमिका निभाती है.

अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो उसे धीरे-धीरे बेहतर बनाया जा सकता है.

इसके लिए सभी EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर भरें.

क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल करने से बचें और कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल 30 प्रतिशत से ज्यादा न हो.

इसके अलावा, कम समय में कई जगह लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने से भी बचना चाहिए.

समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करते रहें, ताकि अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे ठीक किया जा सके.

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होम लोन लेते समय सिर्फ ब्याज दर पर ही ध्यान न दें.

प्रोसेसिंग फीस, दूसरे चार्ज, समय से पहले लोन चुकाने के नियम और पूरे लोन के दौरान कुल कितना पैसा चुकाना होगा, इन बातों को भी समझना जरूरी है. थोड़ी-सी तैयारी और अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बेहतर शर्तों पर होम लोन दिलाने में मदद कर सकता है.